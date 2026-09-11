Lors d'une soirée inoubliable à Dammam, le derby de l'Est entre Al-Qadsiah et Al-Ettifaq s'est transformé en une véritable épopée footballistique, qui s'est achevée sur un match nul spectaculaire de trois buts partout, dans le cadre de la septième journée de la Saudi Pro League, Al-Qadsiah laissant filer une occasion en or de s'emparer de la tête du classement.

Tempête d'Al-Qadsiah en trois minutes

Al-Qadsiah a entamé le match sous la houlette de son entraîneur irlandais Brendan Rodgers, avec sa méthode habituelle fondée sur les contres meurtriers et une vitesse fulgurante.

L'équipe n'a eu besoin que de trois minutes pour foudroyer son hôte : à la 12e minute, le latéral étincelant Mohammed Abu Al-Shamat s'est projeté et a délivré un centre parfait que le Mexicain Julián Quiñones, meilleur buteur du championnat la saison dernière, a habilement dévié au fond des filets.

Moins de trois minutes plus tard, la même scène s'est répétée sur un contre mené par le Ghanéen Bonsu Baah, qui a servi dans la surface l'Italien Mateo Retegui, auteur du deuxième but à la 15e minute, embrasant les tribunes d'Al-Qadsiah au cri de « la tempête de Dammam souffle ».

Ce brio offensif est confirmé par les statistiques remarquables des vedettes de l'équipe : Mohammed Abu Al-Shamat, bien qu'il évolue au poste de latéral droit, en est à six contributions décisives en sept matchs, avec trois buts et autant de passes décisives.

Quiñones a quant à lui porté son total à quatre contributions, avec trois buts et une passe décisive, tandis que Retegui a poursuivi sa belle forme avec six buts en huit matchs, toutes compétitions confondues.

Al-Ettifaq refuse de baisser les bras

Mais Al-Ettifaq, surnommé le Chevalier d'Al-Dahna, a prouvé que la soirée à Dammam n'était pas encore terminée : à la 26e minute, sur une attaque organisée initiée par l'Ivoirien Abdullah, avec une touche intelligente du Français N'Golo Kanté, le ballon est parvenu à Bersant Celina, qui a habilement réduit l'écart.

Dès le coup d'envoi de la seconde période, Al-Ettifaq a maintenu sa pression jusqu'à l'égalisation, survenue à la 64e minute par l'intermédiaire de l'Espagnol Álvaro Medrán, renversant totalement le derby au milieu d'une joie hystérique dans les tribunes vertes et au cri du célèbre commentateur : « le Chevalier vous est revenu et il tient toujours en selle ».

Un scénario fou dans les dernières minutes

Alors que tout le monde pensait que le match se dirigeait vers un nul, le remplaçant Mohammed Hamad Al-Qahtani a volé la vedette en inscrivant le but de l'avantage pour Al-Qadsiah à la 81e minute, les chevaliers de Khobar croyant alors avoir remporté le choc.

Mais la réponse d'Al-Ettifaq a été rapide et fatale : le Suédois Jordan Larsson a réussi à la 85e minute à inscrire le but du troisième et dernier nul, clôturant un derby fou sur le score de trois buts partout.

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Al-Qadsiah laisse filer la tête du classement

Avec ce nul spectaculaire, Al-Qadsiah a laissé filer l'occasion de s'emparer seul de la première place, portant son total à 16 points en sept matchs, avec cinq victoires, un nul et une défaite, soit seize buts marqués et huit encaissés, pour se maintenir à la deuxième place derrière le leader Al-Ittihad (17 points), et à seulement un point d'Al-Hilal, troisième avec quinze points en six matchs.

Al-Ettifaq, de son côté, a porté son total à onze points, à la septième place, après avoir affiché un grand caractère et une remontée à mettre à son crédit face à l'une des équipes les plus fortes du championnat cette saison.