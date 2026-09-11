Les dernières minutes du derby fou de la région de l'Est entre Al-Qadisiyah et Al-Ettifaq ont été marquées par une scène arbitrale étrange qui a suscité la polémique et ajouté encore plus de suspense à un match qui n'en avait pas besoin, après avoir failli provoquer l'expulsion d'un joueur par erreur.

À la 83e minute, alors que le score indiquait un avantage d'Al-Qadisiyah 3-2, la tension est montée entre les joueurs des deux équipes et José María Sánchez, qui dirigeait la rencontre, s'est retrouvé dans un état de confusion manifeste.

L'arbitre espagnol a brandi le carton jaune en direction de Radhi Mishaal Al-Otaibi, avant de se raviser rapidement au milieu des protestations des joueurs d'Al-Ettifaq.

Les images de la retransmission télévisée depuis la pelouse ont dévoilé un échange cocasse entre l'arbitre et les joueurs, l'arbitre déclarant : « Il dit qu'il y a une erreur de carton... Je suis désolé ».

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Un des joueurs a tenté de lui expliquer l'erreur en disant « ce joueur, ce n'est pas moi... quelqu'un qui me ressemble ! », l'arbitre espagnol répondant par un geste clair « Je suis désolé », reconnaissant ainsi son erreur et tentant de rattraper la situation au milieu de la stupéfaction et des rires des joueurs.

Malgré l'erreur, un derby fou

Malgré cette bévue arbitrale qui n'a finalement pas influé sur le déroulement du match, elle a volé la vedette à un scénario fou marqué par six buts.

Al-Qadisiyah avait pris l'avantage grâce à deux buts inscrits par Julián Quiñones et Mateo Retegui, avant qu'Al-Ettifaq ne revienne au score par l'intermédiaire de Bersant Celina et Álvaro Medrán, puis Al-Qadisiyah a repris l'avantage grâce à Mohammed Hamad Al-Qahtani à la 81e minute, avant que Jordan Larsson n'arrache le but de l'égalisation à la dernière seconde pour Al-Ettifaq (85e) et que le match se termine sur le score de 3-3.

Une scène qui a confirmé la forte pression vécue par le corps arbitral lors d'un match qui a connu 5 cartons jaunes et de rudes duels, et qui a failli tourner au scandale avec l'expulsion d'un joueur n'ayant pas commis la faute, n'eût été l'intervention de ses coéquipiers et la correction de son erreur par l'arbitre au dernier moment.

Avec ce résultat, Al-Qadisiyah a laissé filer l'occasion de prendre la tête de la Roshn League, après avoir porté son total à 16 points à la deuxième place derrière Al-Ittihad, leader avec 17 points, tandis qu'Al-Ettifaq a porté son total à 11 points à la septième place.