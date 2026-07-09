La conférence de presse de l’équipe nationale du Maroc a été perturbée par un incident insolite, à quelques heures de son match contre la France, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Les Marocains défient les Français ce jeudi au stade Gillette de Boston (États-Unis) pour le coup d’envoi des quarts de finale de la Coupe du monde.

La sélection marocaine a tenu sa conférence de presse tôt ce jeudi matin, en présence du sélectionneur Mohamed Wahbi et de l’ailier du Real Madrid Ibrahim Díaz.

Le journaliste français Jean-Sébastien Grund-Tran a diffusé une vidéo de la séance, montrant une altercation éclater entre deux reporters alors qu’Ibrahim Díaz répondait aux questions.

Le joueur du Real Madrid a sursauté en entendant ce bruit soudain, tandis que tous les regards se tournaient vers les deux journalistes, chacun accusant l’autre d’avoir tenté de lui donner un coup de pied.

Après l’intervention de leurs collègues et des organisateurs, le calme est revenu, suscitant les sourires complices de Wahbi et Díaz.

Wehbe a commenté l’incident sur le ton de la plaisanterie en déclarant : « On vous a séparés comme si vous étiez à l’école », avant que la conférence ne se poursuive normalement.