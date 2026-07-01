En vidéo : une pagaille monstre a entraîné l’arrêt du match Belgique-Sénégal après l’irruption de supporters sur la pelouse

Le souffle s’est soudain arrêté dans les tribunes du stade de Seattle lorsque trois personnes ont envahi la pelouse à la 31^e minute de la rencontre Belgique-Sénégal, comptant pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026. L’arbitre a immédiatement interrompu la partie, sous les cris d’une foule médusée.

Auparavant, le Sénégal avait ouvert le score par Habib Diara, auteur d’un but inscrit à la 24^e minute au terme d’une contre-attaque rapide qui avait mis en lumière la puissance et l’organisation tactique des Africains face à une sélection belge pourtant riche en stars.

Selon les premières images, les trois individus ont déboulé depuis un des côtés de la pelouse avec une rapidité surprenante, avant que les agents de sécurité et les joueurs ne parviennent à maîtriser la situation et à les expulser.

La rencontre a été interrompue plusieurs minutes afin de calmer les supporters et de rétablir l’ordre, les joueurs restant sur le qui-vive.

L’identité des intrus et leurs motivations n’ont pas encore été révélées, tandis que les autorités de sécurité compétentes ont ouvert une enquête d’urgence afin de faire la lumière sur les circonstances de cet incident qui a jeté une ombre sur l’ambiance de ce match décisif.

Il s’agit du deuxième incident de ce type lors de cette édition 2026, ce qui soulève de sérieuses questions quant aux mesures de sécurité mises en place dans les stades de la Coupe du monde, d’autant plus que la pression des supporters et l’intérêt mondial pour la compétition ne cessent de croître.

La rencontre a finalement repris après les formalités d’usage, dans l’attente d’une réaction des joueurs et d’évaluer l’impact de cette intrusion sur la concentration des deux formations, surtout celle du Sénégal qui menait à la marque jusqu’à la 31^e minute.