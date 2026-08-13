En vidéo : une ouverture explosive : Al-Farraj : je ne serai pas un supporter d'Al-Hilal sur la chaîne d'Al-Walid ben Talal

Le journaliste saoudien Walid Al-Faraj a affirmé qu'il ne serait pas un supporter du club d'Al-Hilal, après son transfert vers la chaîne détenue par le prince Al-Walid ben Talal, propriétaire du « Zaïm ».

Al-Faraj a rejoint les chaînes « Rotana », propriété du prince Al-Walid ben Talal, pour la nouvelle saison, où il présentera quotidiennement l'émission « Rotana Sport avec Walid », sur la chaîne « Rotana Khalijia ».

Al-Faraj a déclaré au début de l'épisode inaugural de l'émission : « Certains disent que Walid Al-Faraj a rejoint les chaînes Rotana, détenues par le prince Al-Walid ben Talal, principal investisseur du club d'Al-Hilal, et que par conséquent l'émission fonctionnera avec des messages WhatsApp. »

Il a répondu : « Oublie ça. Après toutes ces années durant lesquelles nous avons bâti ce nom, je ne vais pas, dans les dernières manches de ma carrière médiatique, venir gâcher mon histoire en présentant une émission qui n'adopte qu'un seul point de vue. »

Il a ajouté : « Tous les points de vue seront présents, mais il ne faut pas s'offusquer du point de vue de l'émission, car elle aura une opinion. Le journalisme n'est pas neutralité, mais nous devons avoir une opinion et un point de vue, tout comme les invités ont le droit d'exprimer leur point de vue de manière indépendante. »

Il a poursuivi : « Certains disent que je n'aurais pas dû me trouver sur cette plateforme, car elle a une orientation claire, mais je vais énumérer les raisons de mon choix de rejoindre cette chaîne. »

Il a enchaîné : « Rotana est une grande plateforme à l'échelle de tout le monde arabe, et il y a au sein du groupe une volonté de réaliser un très grand bond de développement, et j'ai aimé et je suis honoré d'en faire partie. »

Il a continué : « L'aspect le plus important, c'est qu'au début des négociations, j'ai rencontré le prince Al-Walid ben Talal, et j'ai discuté avec lui de la manière de travailler ensemble, d'autant plus que je suis un homme nerveux et qu'il l'est également. »

Il a expliqué : « Le prince Al-Walid ben Talal m'a dit qu'il était un homme d'affaires et non un supporter, qu'il savait faire la distinction entre la raison et l'émotion, et que son lien avec Al-Hilal n'avait rien à voir avec ce qui est diffusé dans les médias, en particulier sur les chaînes Rotana. »

Il a conclu : « C'est dans cette optique que je suis honoré de me trouver sur cette chaîne sous la direction de cet homme, et je remercie le prince Al-Walid ben Talal pour son soutien et pour avoir accordé à l'émission toutes les prérogatives possibles. »