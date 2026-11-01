La polémique arbitrale lors des matchs entre le Real Madrid et le Racing Santander, ainsi qu'entre Liverpool et Arsenal, a rouvert un dossier controversé du football, après que deux actions similaires dans leur essence ont placé les décisions des arbitres et l'assistance vidéo sous les projecteurs. En effet, alors que Kylian Mbappé a obtenu un penalty à la suite d'un contact avec un défenseur du Racing, Alexander Isak n'a bénéficié d'aucune faute malgré un maillot clairement tiré par Jurrien Timber dans la surface de réparation, rendant le contraste entre les deux situations frappant.

Lors de la confrontation entre le Real Madrid et le Racing Santander, qui s'est soldée par une victoire du club merengue sur le score de trois buts à zéro, l'arbitre a accordé un penalty en faveur de Mbappé après son contact avec le défenseur Mateo Prati, permettant à l'attaquant français d'inscrire le premier but de son équipe.

Cette décision a toutefois suscité de vives protestations de la part des locaux, qui ont estimé que le contact n'était pas suffisant pour justifier un penalty.

Les critiques ne se sont pas limitées au capitaine du Racing, Íñigo Sáinz Maza, qui a jugé que l'action ne méritait en aucun cas d'être sanctionnée, affirmant que le contact avait été extrêmement léger, mais se sont étendues à l'entraîneur José Alberto, qui a dénoncé la disparité dans les interventions de l'assistance vidéo à l'arbitrage, s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles certaines situations sont examinées et d'autres ignorées.

L'entraîneur du Racing a affirmé que le ralenti ne montrait rien justifiant l'octroi d'un penalty, ajoutant que les joueurs peuvent entrer en contact pour disputer le ballon, mais qu'il n'est pas permis de faire tomber l'adversaire ou de le retenir, ce qui a suscité son étonnement et son inquiétude face à la décision.

De l'autre côté, la rencontre entre Liverpool et Arsenal à Anfield a été le théâtre d'une action encore plus controversée du point de vue des locaux, après que le défenseur du club londonien Jurrien Timber a retenu le maillot d'Alexander Isak dans la surface de réparation, alors que l'attaquant de Liverpool tentait d'atteindre un centre, le maillot tiré ayant affecté son déplacement et l'ayant empêché de gérer le ballon comme il se devait.

Et malgré l'évidence du maillot tiré sur les ralentis télévisés, l'arbitre n'a pas accordé de penalty, et la décision n'a pas non plus changé après l'examen de la situation, dans un match qui s'est terminé par une victoire d'Arsenal sur un but à zéro inscrit par Kai Havertz à la 16e minute.

Le paradoxe a été accentué par le fait qu'Isak ne s'est pas laissé tomber au sol et n'a pas exagéré sa réaction après avoir été retenu, ce qui a poussé Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool selon l'article, à commenter l'incident avec ironie : « Le simple fait que vous me demandiez s'il est tombé en dit long. La prochaine fois, ils devront dire à Alexander de rester au sol, sinon ils ne siffleront pas les penalties. »

Ainsi, Mbappé s'est retrouvé bénéficiaire d'un contact qui a provoqué les protestations du Racing, tandis qu'Isak est resté sans penalty malgré le maillot qu'il s'est fait tirer, les deux situations soulevant une question teintée d'ironie qui dépasse le cadre des deux matchs : tomber au sol est-il devenu plus important que la faute elle-même pour qu'un joueur obtienne un penalty ?