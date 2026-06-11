En vidéo : une malédiction africaine s’invite à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026

Fait rare, l’Afrique du Sud a égalé une marque vieille de 36 ans en recevant deux cartons rouges lors du match d’ouverture de la Coupe du monde, comme le Cameroun face à l’Argentine en 1990.

Ce fait de jeu est survenu lors de la rencontre face au Mexique, inscrivant ainsi un nouveau record négatif dans l’histoire des matchs d’ouverture.

Les Sud-Africains ont ainsi conclu leur match d’ouverture face au Mexique à neuf contre onze, après les expulsions de Yaya Situle (49^e minute) et de Thimba Zwane (84^e).

Les « Boys » sont ainsi devenus la première équipe à recevoir deux cartons rouges lors d’un match d’ouverture d’une Coupe du monde depuis le Cameroun et sa rencontre historique contre l’Argentine en 1990.

Les Lions Indomptables avaient, eux aussi, terminé à neuf après les expulsions d’André Kana-Beck (61^e) et de Benjamin Massing (89^e).

Ce passif place ainsi l’Afrique du Sud sur une marche peu glorieuse du palmarès mondial, marquée par une tension palpable et un manque de discipline lors de son entrée en lice, exactement comme les « Lions indomptables » il y a plus de trois décennies.

Cet incident, déjà considéré comme l’un des temps forts de cette édition, rappelle le duel légendaire de 1990 tout en plaçant les « Bafana Bafana » sous une pression immense pour la suite de la phase de groupes, tant sur le plan mental que tactique.