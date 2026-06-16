Robert Pérez, légende d’Arsenal et des Bleus, a surpris les observateurs en présentant la sélection sénégalaise comme la tenante du titre de la dernière Coupe d’Afrique des nations.

Les deux sélections se sont affrontées ce mardi au MetLife Stadium de New York, à l’occasion de la première journée du groupe 9 des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Juste avant le coup d’envoi, il a confié à la chaîne « beIN Sports » (version française) : « L’équipe du Sénégal est une formation redoutable, actuelle championne d’Afrique en titre. »

Il a ajouté : « Ils disposent d’un effectif très solide et comptent dans leurs rangs d’excellents joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens, ce qui leur confère une grande expérience pour disputer des rendez-vous majeurs comme la Coupe du monde. »

Il a conclu : « Les rencontres contre les équipes africaines ont toujours été difficiles, en raison de leur puissance physique et de leur grande vitesse, et le Sénégal fait sans aucun doute partie des formations à craindre dans ce tournoi. »

Notons toutefois que la Confédération africaine de football (CAF) a depuis retiré à la sélection sénégalaise le titre conquis en janvier aux dépens du Maroc.

En mars, la Confédération africaine de football (CAF) a toutefois déclaré forfait l’équipe sénégalaise pour la finale, lui retirant ainsi son deuxième titre continental, tandis que le Maroc était sacré pour la deuxième fois de son histoire.