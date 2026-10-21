Hussein Abdulghani, légende du football saoudien, a critiqué l'Australien Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr, estimant qu'il ménageait sa star portugaise Cristiano Ronaldo aux dépens de l'équipe.

Al-Nassr s'est imposé face à son hôte Neom sur le score de 1-0, lors de la rencontre qui les a opposés hier mardi, au stade Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad, dans le cadre de la dixième journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre a vu Ronaldo afficher un niveau modeste, puisqu'il a manqué un penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps, mais il a disputé le match jusqu'à son terme sans être remplacé.

Hussein Abdulghani a critiqué ce choix, dans des déclarations à l'émission « Nadeena » sur la chaîne « MBC 1 », où il a déclaré : « J'estime que les changements de l'entraîneur (Postecoglou) en seconde période étaient erronés d'une manière ou d'une autre. »

Prochains matchs AFS Saudi Pro League 09:30 ALN Regarder

Il a précisé : « L'équipe menait d'un but, et le résultat est ce qui compte le plus pour lui, peu importe le joueur remplacé. Donc si Cristiano Ronaldo avait été remplacé, il n'y aurait eu aucun problème. »

Interrogé sur le fait de savoir si Postecoglou avait ménagé Ronaldo en ne le remplaçant pas, il a répondu : « C'est évident, car le changement aurait dû avoir lieu, puisque l'équipe menait 1-0, que Ronaldo n'était pas dans un bon jour lors d'un match compliqué, et qu'il avait manqué un penalty. »

Il a ajouté : « L'entraîneur aurait dû penser à l'équipe plutôt que de réfléchir au maintien ou à la sortie d'un joueur, d'autant plus que Ronaldo possède une grande force mentale et n'est pas quelqu'un de fragile au point d'être affecté par un remplacement après avoir manqué un penalty. »

Il a conclu : « Tant que le match était compliqué, difficile et pesant, le plus important était de chercher comment le gagner. Mais au final, Al-Nassr a obtenu ce qu'il fallait, et a remporté les trois points, pour continuer de lutter pour la tête du championnat. »

Il convient de rappeler que cette victoire a porté le total d'Al-Nassr à 22 points, lui permettant d'occuper la troisième place au classement du championnat saoudien, à 3 points du leader Al-Qadsiah, qui a disputé un match de plus que lui, et à deux points d'Al-Hilal, deuxième.