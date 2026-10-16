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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

En vidéo : une légende d'Al-Nassr prédit un sacre d'Al-Hilal en championnat saoudien

Al Hilal vs Al Hazem
Al Hilal
Al Hazem
Saudi Pro League
Al Nasr FC vs Neom SC
Al Nasr FC
Neom SC
Arabie saoudite

La prophétie va-t-elle se réaliser ?

Une légende du club d'Al Nassr a pronostiqué le sacre du rival historique Al Hilal en Saudi Pro League (Roshn) lors de la saison en cours 2026-2027.

Al Nassr avait remporté le titre de la Roshn League la saison dernière, pour la première fois après sept ans de disette, sous la direction de l'entraîneur portugais Jorge Jesus, au terme d'une lutte acharnée avec Al Hilal jusqu'à la dernière journée.

Fahad Al Herefi, légende d'Al Nassr, a déclaré dans des propos tenus à l'émission « Dawrina Ghair » : « Il n'y a aucun doute qu'Al Hilal, après ces recrutements, avec les stars et les éléments présents sous la direction d'un entraîneur qui ne pense qu'à ne pas encaisser le moindre but, sera le favori pour le titre. »

Au sujet du meilleur joueur, il a précisé : « J'estime que (Crysencio) Summerville sera le meilleur joueur et qu'il fera une énorme différence, comme l'a fait João Félix avec Al Nassr la saison dernière. Il sera l'une des raisons principales du sacre d'Al Hilal. »

Al Herefi a également désigné trois joueurs comme candidats au titre de meilleur buteur de la Roshn League cette saison, déclarant : « Il y a (Ivan) Toney et Julián (Quiñones), ce sont les plus proches, et (Ollie) Watkins pourrait leur disputer ce titre en raison de la force d'Al Hilal et des solutions dont il dispose. »

Par ailleurs, la légende d'Al Nassr a désigné le Serbe Predrag Rajković, gardien de but d'Al Ittihad, pour le trophée du meilleur gardien, tandis qu'il a considéré que les supporters d'Al Ittihad sont les meilleurs de la Roshn League cette saison.

Pour rappel, Al Hilal occupe actuellement la première place du classement du championnat saoudien avec 21 points, tandis qu'Al Nassr est troisième avec 19 points, uniquement à la différence de buts derrière Al Qadsiah, deuxième.

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