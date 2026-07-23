Khamis Al-Zahrani, légende du club d'Al-Ittihad, a critiqué l'Algérien Houssem Aouar et le Marocain Youssef En-Nesyri, les deux stars de l'équipe, réclamant leur départ des rangs des « Tigres » avant le début de la saison prochaine.

Al-Zahrani a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « Al-Arabiya » : « Al-Ittihad aborde une très grande saison, mais souffre d'un problème dans l'entrejeu, notamment avec les idées du nouvel entraîneur allemand Jens Wiesing. »

Il a précisé : « Al-Ittihad a besoin d'une grande profondeur au milieu de terrain. Ni (Houssem) Aouar, ni Fabinho, ni (Youssef) En-Nesyri ne peuvent assumer les rôles que l'entraîneur devrait leur demander, à savoir le jeu direct, le pressing et la transition rapide. »

Il a ajouté : « Al-Ittihad a besoin de milieux de terrain, avec Fabinho, Aouar et En-Nesyri placés sous le regard de l'entraîneur, afin qu'il prenne la décision appropriée à leur sujet le plus rapidement possible, d'autant plus que le contrat de Fabinho a déjà expiré. »

Il a poursuivi : « Ces dossiers exigent une prise de décision rapide, ainsi qu'une qualité dans le choix, d'autant plus que l'entraîneur connaît désormais les joueurs, a mis le doigt sur la plaie et doit combler les lacunes avec des recrues de qualité. »

Il a enchaîné : « Ce que je sais, c'est qu'Al-Ittihad va recruter des joueurs au milieu de terrain, l'un en remplacement de Fabinho et l'autre jouant de la même manière que (Mamadou) Doumbia. Quant à la situation d'Aouar, elle reste liée à l'effectif de l'équipe et au nombre de joueurs étrangers. »

Il a conclu : « Al-Ittihad se trouve face à un dossier épineux, et le temps est extrêmement limité, notamment au vu des difficultés financières, sans oublier la présence d'un nouvel entraîneur qui ne possède pas une grande expérience pour diriger une équipe d'envergure comme le club d'Al-Ittihad. »