Ce n'est ni un but en pleine lucarne ni un dribble enchanteur qui a placé Mohamed Salah, la star de Trabzonspor en Turquie, au centre de l'attention cette fois-ci, mais un geste humain spontané qui a incarné la valeur d'une véritable star.

Alors que l'Égypte se prépare pour la bataille de la qualification continentale, le « Pharaon » a volé la vedette par un geste remarquable au sein du rassemblement, salué par un réseau international et suscitant une vaste vague d'admiration sur les réseaux sociaux.

L'Égypte poursuit ses préparatifs intensifs en vue de disputer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2026, où les Pharaons entament leur parcours par une rencontre relevée face à l'Angola demain vendredi, avant d'affronter le Soudan du Sud lors de la deuxième journée des éliminatoires, sous la direction du sélectionneur Hossam Hassan.

Dans cette atmosphère, le réseau turc « HaberTs » a mis en lumière une séquence exceptionnelle de son héros Mohamed Salah, décrivant son geste comme « un geste qui mérite d'être salué ».

Selon le réseau, la star égyptienne ne s'est pas contentée de remplir son rôle de joueur durant les séances d'entraînement, mais a pris l'initiative d'aider les membres du staff technique à préparer et organiser les séances d'entraînement, dans une scène qui a reflété sa grande humilité et son engagement absolu envers la sélection de son pays.

Les vidéos et les photos documentant ces moments se sont propagées à la vitesse de l'éclair sur les réseaux sociaux, où les amateurs de football du monde entier ont salué le comportement de Salah, estimant que ce qu'il a fait confirme que la véritable célébrité est une question de valeurs avant d'être une affaire de buts et de titres.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora



Mohamed Salah, qui constitue le pilier fondamental du projet de Hossam Hassan, aspire à mener les Pharaons vers un départ solide et à décrocher les premières victoires dans la quête du titre continental, en tirant parti de l'excellent état d'esprit qui règne dans le rassemblement actuel et dont il a lui-même été l'un des principaux artisans par ce geste à la fois simple et profond.