En vidéo : une journaliste égyptienne « négocie » avec Mohamed Salah avant la rencontre face à l’Australie

À quelques heures du match très attendu contre l’Australie en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, la journaliste égyptienne Doaa Farouk a surpris la star de l’équipe nationale égyptienne, Mohamed Salah, avec une vidéo amusante la mettant en scène avec sa sœur Rabab.

Elle a ensuite diffusé la séquence sur ses réseaux officiels et lancé un défi malicieux au capitaine des « Pharaons » : « On a kidnappé ta sœur, Salah… et la rançon, c’est trois buts contre l’Australie ce soir. »

Dans la séquence, la sœur de Mohamed Salah se prête au jeu avec un sourire complice, ce qui a provoqué un vif engouement sur les réseaux sociaux.

Les Pharaons défient les Socceroos ce vendredi soir aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Complètement remis de sa lésion aux ischio-jambiers contractée face à l’Iran, l’attaquant de Liverpool est prêt à retrouver la pelouse.

Rappelons que la star de Liverpool a inscrit un but et délivré deux passes décisives avec l’équipe d’Égypte lors de cette édition de la Coupe du monde.