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Egypt Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vidéo : une journaliste égyptienne « négocie » avec Mohamed Salah avant la rencontre face à l’Australie

M. Salah
Égypte
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Australie vs Égypte
Australie
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É.-U.

Enlèvement burlesque de la sœur de « Mo »… la rançon ? Un hat-trick.

À quelques heures du match très attendu contre l’Australie en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, la journaliste égyptienne Doaa Farouk a surpris la star de l’équipe nationale égyptienne, Mohamed Salah, avec une vidéo amusante la mettant en scène avec sa sœur Rabab.

Elle a ensuite diffusé la séquence sur ses réseaux officiels et lancé un défi malicieux au capitaine des « Pharaons » : « On a kidnappé ta sœur, Salah… et la rançon, c’est trois buts contre l’Australie ce soir. »

Dans la séquence, la sœur de Mohamed Salah se prête au jeu avec un sourire complice, ce qui a provoqué un vif engouement sur les réseaux sociaux.

Les Pharaons défient les Socceroos ce vendredi soir aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Complètement remis de sa lésion aux ischio-jambiers contractée face à l’Iran, l’attaquant de Liverpool est prêt à retrouver la pelouse.

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Australie
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Rappelons que la star de Liverpool a inscrit un but et délivré deux passes décisives avec l’équipe d’Égypte lors de cette édition de la Coupe du monde.

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