Il n’a fallu qu’un seul match de Coupe du monde à Josimar Dias, gardien connu sous le surnom de « Fozinha », pour passer du statut de joueur suivi par quelques milliers de personnes à celui de star des réseaux sociaux. En décrochant un match nul historique 0-0 face à l’Espagne, il s’est immédiatement forgé une renommée mondiale.

Sur Instagram, les chiffres ont parlé plus fort que les tribunes : avant le coup d’envoi, son compte comptait environ 45 000 abonnés ; à 15 h 45, heure de la côte Est des États-Unis, soit moins de deux heures après le coup de sifflet final, le compteur avait franchi la barre des deux millions, puis grimpé à plus de 2,7 millions, soit une hausse de plus de 6 000 % en quelques heures.

Des médias américains, dont « USA Today », ont documenté cette ascension fulgurante, passant « d’un peu plus de 43 000 à plus de deux millions », tandis que d’autres sources évoquaient une progression de 46 000 à 2,4 millions d’abonnés dès le jour même.

Cette explosion n’est pas due à une campagne marketing, mais à 90 minutes de résistance acharnée face au favori du titre : l’Espagne, championne d’Europe en titre, a tiré 27 fois au but, dont sept cadrés, et affichait un xG (but attendu) de 2,10 selon ESPN, mais s’est heurtée à un gardien aguerri des terrains africains et européens mineurs depuis deux décennies.

Fozinia a repoussé sept ballons décisifs : une plongée spectaculaire sur une frappe lointaine, puis un sauvetage de la tête sur la ligne face à Aymeric Laporte. Ses parades ont maintenu ses cages inviolées, offrant à son pays son tout premier point en Coupe du monde.

La FIFA l’a désigné homme du match, faisant de lui le gardien le plus âgé à garder ses cages inviolées dans un match de Coupe du monde et le deuxième joueur le plus âgé à disputer sa première rencontre dans la compétition.

L’entraîneur Bobista l’a aussitôt qualifié de « symbole de résilience », tandis que le gardien, les larmes mêlées de sueur, évoquait sa famille restée au pays en raison de problèmes de visa.

Ironie du sort, le portier expérimenté n’avait pas mesuré l’ampleur de ce qui se passait hors du terrain. En zone mixte, lorsqu’on lui a annoncé que son nombre d’abonnés était passé de moins de 50 000 à plusieurs millions, il a répondu d’un seul mot, aussitôt repris par toutes les plateformes : « Incroyable ».