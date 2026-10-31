En vidéo : une frappe marocaine illumine la nuit de la chute d'un géant de la Bundesliga

Stuttgart a décroché une large victoire sur la pelouse de son hôte, le Bayer Leverkusen, sur le score de 4-2 samedi soir, lors de la huitième journée du championnat d'Allemagne.

La rencontre a été marquée par une empreinte marocaine remarquable, celle de Bilal El Khannouss, la star de Stuttgart, qui a inscrit le troisième but des visiteurs.

Stuttgart porte ainsi son total à 9 points et occupe la dixième place, tandis que Leverkusen reste bloqué à 13 points, à la sixième position.

Le site de la Bundesliga a passé en revue les temps forts de la rencontre, Stuttgart ayant entamé le match de la meilleure des manières. À la 14e minute, un échange rapide de balle entre Bilal El Khannouss et Deniz Undav a contraint le gardien Mark Flekken à repousser une frappe, avant que Demirovic ne suive le ballon et ne le loge au fond des filets.

Huit minutes plus tard, Stuttgart a doublé la mise, après un corner tiré par Fürich, dévié de la tête par Jeff Chabot dans la surface de réparation, puis touché de nouveau par Grischa Prömel, le ballon parvenant à Jamie Leweling, qui l'a logé au fond des filets à bout portant.

Le Bayer Leverkusen a répondu par l'intermédiaire de Patrik Schick, qui s'est élevé sur un corner tiré par Alex García et a placé le ballon de la tête avec puissance au fond des filets à la 28e minute, réduisant l'écart à 1-2.

Par la suite, Ibrahim Maza a frappé un ballon sur corner qui a heurté la barre transversale, et juste avant la fin de la première période, Leweling a répliqué en touchant lui aussi la barre de l'autre côté, la première mi-temps s'achevant sur l'avantage de Stuttgart, 2-1.

Stuttgart a entamé la seconde période de la même manière qu'il avait terminé la première. Après avoir réussi à écarter la pression de Leverkusen, Fürich a adressé une passe à Bilal El Khannouss sur le côté gauche, et le joueur marocain s'est lancé vers les abords de la surface de réparation avant de décocher une frappe précise d'une distance d'environ 20 yards, qui s'est logée dans le petit filet opposé, inscrivant le troisième but à la 51e minute.

L'équipe visiteuse a ensuite frappé de nouveau à la 65e minute, après qu'Undav a adressé une passe parfaite à travers la surface de réparation, parvenue à Demirovic au second poteau, le joueur bosnien expédiant une frappe puissante d'une distance de sept yards, inscrivant son deuxième but personnel et le quatrième de son équipe.

Leverkusen a réussi à réduire l'écart d'un but à la 79e minute, lorsque Miguel Gutiérrez a adressé un centre à Ibrahim Maza, qui l'a dévié de la tête au fond des filets au second poteau, la rencontre s'achevant sur la victoire des visiteurs 4-2.