La rencontre entre Al-Qadsiah et Al-Riyadh, comptant pour la 12e journée du championnat saoudien Roshn Saudi League, a été marquée par une action catastrophique qui a coûté un deuxième but aux locaux, après une bourde impardonnable dans le dispositif défensif.

L'action est survenue à la 36e minute, alors que le score affichait un avantage d'Al-Qadsiah par un but à zéro, lorsque le défenseur d'Al-Riyadh a tenté de remettre le ballon vers l'arrière en direction de son gardien Milan Borjan, dans une passe très difficile et bien trop courte.

C'est alors qu'ont éclaté la vitesse et l'intelligence de l'attaquant colombien d'Al-Qadsiah, Julián Quiñones, qui a parfaitement lu l'action : il s'est jeté sur le ballon avant qu'il ne parvienne au gardien Borjan et l'a subtilisé avec brio dans la surface de réparation.

Quiñones ne s'est pas montré égoïste ; il a au contraire préféré récompenser son coéquipier étincelant Abdullah Al-Salem, mieux placé, en lui offrant le ballon sur un plateau d'argent devant le but vide.

Al-Salem, qui traverse une période de grande réussite — il avait inscrit deux buts lors de ses dernières rencontres — n'a pas refusé le cadeau et a déposé tranquillement le ballon au fond des filets, inscrivant le deuxième but d'Al-Qadsiah et célébrant à sa manière avec le geste du « calme ».