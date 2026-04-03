En vidéo... Une décision qui a irrité Ronaldo à deux reprises marque le match entre Al-Nassr et Al-Najma

La Ligue saoudienne Roshen a dévoilé la liste des arbitres désignés pour les matchs de ce vendredi, dans le cadre de la 27e journée du championnat.

Le match phare de la journée opposera Al-Nassr, leader du classement, à Al-Najma, lanterne rouge, au stade Al-Awal Park.

La Ligue a confié l'arbitrage de ce match à l'arbitre saoudien Abdullah Al-Shehri, qui sera assisté par Saad Al-Shabrami et Hassan Al-Salam en tant qu'arbitres assistants, Abdullah Al-Owaidan en tant que quatrième arbitre, et Raed Al-Zahrani en tant qu'arbitre vidéo, assisté par Mufarh Al-Hassan.

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L'arbitre Abdullah Al-Shehri a déjà eu des moments marquants avec le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, avant de le retrouver lors du match contre Al-Najma, où il l'a fortement irrité à deux reprises au cours de la saison actuelle.

Tout a commencé le samedi 18 octobre dernier, lorsque Al-Nassr a accueilli son homologue Al-Fateh au stade Al-Awal Park, lors de la cinquième journée du championnat Roshen, un match qui s'est soldé par une victoire 5-1 des « Al-Alamy ».

Ronaldo s’est fortement énervé contre l’arbitre saoudien lors de ce match, après que celui-ci eut sifflé un hors-jeu contre le club de l’Al-Fateh, alors que le ballon se dirigeait vers la star portugaise lors d’une contre-attaque.

Environ 20 jours plus tard, plus précisément le samedi 8 novembre dernier, Al-Shahri a arbitré un nouveau match d'Al-Nassr, remporté 3-1 contre Neom, au stade King Khalid de Tabuk, dans le cadre de la huitième journée.

Le match a été marqué par de vives protestations de Ronaldo à l'encontre de l'arbitre saoudien à la fin de la première mi-temps. Il est allé le discuter d'une de ses décisions, avant de se moquer de lui en disant : « Bravo, bravo, tu fais un très bon match. »

Ronaldo affrontera à nouveau Al-Shahri ce vendredi, lors de son premier match depuis son retour de blessure qui l'a tenu éloigné d'Al-Nassr tout au long du mois dernier, depuis la victoire 3-1 contre Al-Fayha lors de la 24e journée du championnat Roshen.