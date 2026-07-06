Les supporters mexicains ont vécu une soirée éprouvante au stade Azteca lorsque leur star Santiago Jiménez a été victime d’une grave blessure lors du match passionnant contre l’Angleterre, en Coupe du monde 2026.

L’attaquant milanais a dû quitter la pelouse sur une civière à la 98^e minute, après un choc violent avec l’Anglais Djed Spence alors que le Mexique poussait pour égaliser, et a été immédiatement conduit à l’hôpital.

Les images télévisées, diffusées en direct, ont révélé une entorse sévère de la cheville, le joueur restant allongé près du drapeau de corner dans une scène choquante qui a bouleversé les supporters.

Entré en jeu à la 61^e minute pour remplacer le jeune talent Gilberto Mora, il a dû quitter ses partenaires dès la 98^e, contraignant le Mexique à terminer la rencontre à dix.

Javier Aguirre, le sélectionneur mexicain, a confirmé après la rencontre que son attaquant se trouvait à l’hôpital, ajoutant : « Nous devons prendre des nouvelles de Santi car il est à l’hôpital en ce moment. »

Le staff médical a dû l’accompagner hors de la pelouse après le coup de sifflet final, tandis qu’une vague de colère et d’inquiétude déferlait sur les réseaux sociaux, les supporters mexicains exprimant leur choc face à cette image glaçante et leur anxiété quant à l’avenir de leur attaquant vedette.