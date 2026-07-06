Les supporters mexicains ont vécu une soirée éprouvante au stade Azteca lorsque leur star Santiago Jiménez a été victime d’une grave blessure lors du match passionnant contre l’Angleterre, en Coupe du monde 2026.

L’attaquant milanais a dû quitter la pelouse sur une civière à la 98^e minute, après un choc violent avec l’Anglais Djed Spence alors que le Mexique poussait pour égaliser, et a été immédiatement conduit à l’hôpital.

Les images télévisées, diffusées en direct, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, laissant le joueur allongé près du drapeau de corner dans une scène particulièrement choquante pour les supporters.

Entré en jeu à la 61e minute pour remplacer le jeune talent Gilberto Mora, il a dû quitter ses partenaires dès la 98e, contraignant le Mexique à terminer la rencontre à dix.

Javier Aguirre, le sélectionneur mexicain, a confirmé après la rencontre que son attaquant avait été admis dans un hôpital du sud du Mexique, déclarant : « Nous devons prendre des nouvelles de Santi car il est à l’hôpital en ce moment. »

À la fin de la rencontre, le staff médical a accompagné l’attaquant hors de la pelouse, tandis qu’une vague de colère et d’inquiétude déferlait sur les réseaux sociaux : les supporters mexicains, choqués par la scène, redoutent désormais pour l’avenir de leur buteur.