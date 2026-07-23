En vidéo : un vendeur turc promet de distribuer une demi-tonne de pastèques pour conclure le transfert de Salah

Un marchand turc s'est engagé à distribuer gratuitement 500 kilogrammes de pastèques si le joueur égyptien Mohamed Salah venait à rejoindre les rangs de Besiktas.

Les rapports se multiplient, reliant le Pharaon égyptien à une expérience en championnat turc, après son départ de Liverpool cet été.

Le compte de la chaîne Al Jazeera, spécialisé dans les actualités turques, a publié sur Instagram une vidéo montrant ce marchand de fruits turc s'engageant à distribuer une demi-tonne de pastèques si Mohamed Salah rejoignait Besiktas.

Dans le même temps, le réseau turc NTVSpor a rapporté que le dossier du transfert de Salah à Besiktas approche de son dénouement, après que le club a trouvé un accord avec le joueur, la commission de son agent représentant le dernier obstacle à la conclusion de l'opération.

Les rapports ont indiqué que la direction du club, présidée par Serdal Adali, a poursuivi les négociations avec l'agent de Salah, Ramy Abbas, dans le calme et avec une approche stratégique, malgré ses exigences financières élevées.

Ils ont ajouté que Ramy Abbas avait réclamé une commission de 35 %, mais qu'il a commencé à réduire progressivement ses exigences, ce qui a rapproché les contrats de la phase de signature finale.

Les rapports ont confirmé que Besiktas est désormais proche de l'annonce officielle du transfert de Salah, dès la finalisation de l'accord sur les derniers détails avec l'agent du joueur.