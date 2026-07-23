En vidéo : un vendeur turc promet de distribuer une demi-tonne de pastèques pour boucler le transfert de Salah

Un vendeur turc s'est engagé à distribuer gratuitement 500 kilogrammes de pastèque si le joueur égyptien Mohamed Salah venait à rejoindre les rangs de Besiktas.

Les informations liant le Pharaon égyptien à une expérience dans le championnat turc se multiplient, après son départ de Liverpool cet été.

Le compte de la chaîne Al Jazeera, spécialisé dans l'actualité turque, a publié sur Instagram une vidéo montrant ce vendeur de fruits turc s'engageant à distribuer une demi-tonne de pastèque si Mohamed Salah rejoignait Besiktas.

Dans le même temps, le réseau turc NTVSpor a rapporté que le dossier du transfert de Salah à Besiktas se rapprochait d'une issue, le club étant parvenu à un accord avec le joueur, alors que la commission de son agent représentait le dernier obstacle à la finalisation de l'opération.

Les informations indiquent que la direction du club, présidée par Serdal Adali, a poursuivi les négociations avec l'agent de Salah, Ramy Abbas, dans le calme et avec méthode, malgré ses exigences financières élevées.

Elles ajoutent que Ramy Abbas avait réclamé une commission de 35 %, avant de commencer à revoir progressivement ses prétentions à la baisse, ce qui a rapproché les contrats de la phase de signature finale.

Les informations confirment que Besiktas est désormais proche de l'annonce officielle du transfert de Salah, dès la conclusion de l'accord sur les derniers détails avec l'agent du joueur.