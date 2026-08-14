Al-Hilal a évité le premier piège de la nouvelle saison de la Roshn Saudi League (2026-2027), et ce grâce à un triplé sur penalty.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Faisaly sur le score de 4-2, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi, au Kingdom Arena, dans le cadre de la première journée de la Roshn League.

Fait étrange, Al-Hilal n'a inscrit qu'un seul but dans le jeu, à savoir le deuxième but marqué par l'ailier brésilien Malcom, à la 26e minute de jeu.

En revanche, l'attaquant français Karim Benzema a inscrit le premier but du « Leader » à la 19e minute sur penalty, et le milieu de terrain portugais Rúben Neves a marqué les troisième et quatrième buts aux 28e et 82e minutes, également sur penalty.

Et bien qu'il ait terminé la première période avec trois buts d'avance, Al-Hilal a bien failli perdre la rencontre, après qu'Al-Faisaly eut inscrit deux buts consécutifs, par l'intermédiaire d'Alexander Mendy et Théo Bongonda aux 59e et 64e minutes.

Al-Hilal engrange ainsi ses trois premiers points de la nouvelle saison de la Roshn League et prend la tête du classement, à la différence de buts marqués devant Al-Qadisiyah, deuxième.

En revanche, Al-Faisaly, tout juste promu en Roshn League, a échoué lors de son premier test dans la compétition, et occupe la dix-septième place sans le moindre point, à la différence de buts marqués devant Al-Shabab, dernier au classement.