Le Real Madrid a signé une large victoire sur le score de 4-1 face à son hôte la Real Sociedad, lors de la confrontation qui les a réunis mercredi soir au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la première journée « reportée » du championnat d'Espagne.

Le Français Kylian Mbappé a ouvert le score à la 40e minute, avant que le Croate Luka Sučić n'égalise pour la Sociedad (44e), puis Mbappé est revenu pour inscrire le deuxième but (59e), et le Brésilien Vinícius Júnior a ajouté le troisième (68e), avant que Mbappé ne clôture son triplé personnel et le quadruplé de l'équipe (80e).

Une première période équilibrée et des buts échangés

La rencontre a débuté avec prudence des deux côtés, et les premières occasions se sont présentées pour le Real Madrid dès la deuxième minute, sur un long ballon de Huijsen en direction de Dumfries, qui n'a pas pu le récupérer.

À la 11e minute, la Sociedad a failli ouvrir le score lorsqu'Oyarzabal a tiré depuis l'intérieur de la surface de réparation, mais le gardien Thibaut Courtois s'est brillamment interposé. La défense des visiteurs est restée solide à la 17e minute en repoussant les percées de Mbappé, avant que Vinícius ne gâche une occasion nette à la 20e minute sur une passe de Bellingham, le gardien Álex Remiro brillant par un arrêt magnifique.

La Sociedad a relativement dominé au milieu de la période, Oyarzabal tentant de percer à la 28e minute mais Valverde a récupéré le ballon, tandis que Valverde a intercepté une passe intérieure destinée à Kubo à la 33e minute. Sučić a failli marquer à la 34e minute d'une reprise de volée qui est passée à côté du but de Courtois.

À la 40e minute est venu le premier but, lorsque Mbappé a reçu une passe de Valverde à l'intérieur de la surface de réparation et a expédié une frappe magnifique qui a fini au fond des filets de Remiro. Le Français a tenté d'ajouter le deuxième à la 43e minute mais le gardien a capté le ballon, avant que la Sociedad ne réplique rapidement à la 44e minute par un but égalisateur signé Sučić, qui a exploité un rebond du ballon d'Oyarzabal et a tiré avec succès, la première période s'achevant sur un match nul 1-1.

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Une seconde période explosive : Mbappé dessine un tableau avec son triplé

Au coup de sifflet du début de la seconde période, Mbappé a gâché une occasion franche à la 47e minute après une passe de Güler et un face-à-face avec Remiro, qui a brillé par un arrêt des deux pieds spectaculaire. L'échange d'attaques s'est poursuivi avec des défenses acharnées des deux côtés jusqu'à la 57e minute.

À la 59e minute, Mbappé et Bellingham ont réalisé une action magnifique, le Français logeant facilement le ballon au fond des filets pour inscrire le deuxième but, et Jude s'est de nouveau illustré à la 68e minute en récupérant un ballon dans la défense de la Sociedad et en le transmettant à Vinícius, qui a marqué le troisième but.

L'attaque de la 74e minute a failli déboucher sur un quatrième but après une passe de Bellingham pour Mbappé, mais la distribution du Français n'a pas atteint Vinícius, et Mbappé a fermé le banc à la 80e minute en exploitant une passe magistrale de Vinícius pour inscrire le quatrième but et compléter un magnifique triplé, actant la victoire méritée du Real Madrid sur le score de 4-1.

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À la 90e minute, le remplaçant Brahim Díaz a cru avoir apposé son empreinte finale sur ce festival de buts, après avoir suivi une frappe puissante d'Asencio que le gardien Remiro a brillamment repoussée, Díaz la logeant dans le but vide au milieu d'une grande joie dans les tribunes.

Mais la joie n'a pas été complète, l'arbitre assistant ayant levé son drapeau pour signaler un hors-jeu de Díaz, l'arbitrage vidéo « VAR » intervenant pour confirmer la décision, annulant le but madrilène et privant le Real d'un quintuplé historique dans une soirée de grande forme de Mbappé.