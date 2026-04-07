En vidéo... Un supporter saoudien annonce qu'il passe du Hilal à Al-Nassr !

Un supporter du club Al-Hilal a créé la surprise en décidant de changer de camp pour soutenir son voisin et rival de toujours, Al-Nassr, dans les temps à venir.

Al-Hilal et Al-Nassr sont considérés comme les rivaux historiques les plus en vue de la Ligue saoudienne Roshen, et se disputent le titre cette saison, « Al-Alamy » occupant la tête du classement avec 70 points, soit 5 points d'avance sur « Al-Za'im », deuxième.

Un supporter du club Al-Hilal, prénommé Saad, a passé un appel téléphonique à la radio saoudienne « UFM », au cours duquel il a annoncé qu’il changeait d’allégeance footballistique pour devenir supporter du club Al-Nassr dans les mois à venir.

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Le supporter a déclaré : « Il y a un sujet qui m'irrite concernant les billets. C'est vrai que je soutiens Al-Hilal, mais tout le monde soutient Al-Nassr, des supporters aux dirigeants, à tel point que le prix des billets pour leurs matchs a été réduit à 10 riyals. »

Il a ajouté : « Au contraire, chez Al-Hilal, personne ne fait la même chose. Le supporter doit payer 70 riyals pour assister au prochain match, et cela me déprime. »

Il a ajouté : « J’étais un fan du Hilal, et j’aimerais assister à tous les matchs, mais je ne peux pas payer 70 riyals à chaque fois alors que je suis étudiant. J’aimerais donc que nous soyons comme Al-Nassr. »

Il a poursuivi : « Ce que fait Al-Nassr lui permet de se constituer une nouvelle base de supporters, que ce soit grâce à Cristiano Ronaldo ou à d’autres. Et pour être franc avec vous, mon attachement à Al-Hilal a diminué, tandis qu’il s’est accru envers le Chevalier de Najd (Al-Nassr), et j’assisterai aux prochains matchs de l’équipe. »

Il a conclu : « Mon attachement à Al-Nassr s’est renforcé parce qu’il apprécie ses supporters, et ses supporters sont uniques. Et parce que le Hilal m’a également déçu lors de la Ligue des champions de l’Asie (la saison dernière) : j’étais venu de Riyad à Djeddah pour l’encourager, mais il n’a pas remporté le titre. »