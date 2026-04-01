En vidéo... Un supporter fait irruption lors de la conférence de presse de l'entraîneur argentin et le surprend avec un message d'avertissement

Lionel Scaloni, l'entraîneur de l'équipe nationale argentine, a été surpris par l'intrusion d'un supporter dans la salle de conférence de presse qui a suivi la victoire amicale du Tango contre la Zambie, en préparation de la Coupe du monde 2026.

La sélection argentine s'est imposée 5-0 face à la Zambie lors d'un match disputé dans la capitale argentine, Buenos Aires, tôt ce mercredi matin, quelques jours après une autre victoire contre la Mauritanie.

Le match contre la Zambie est très probablement le dernier de Messi sur le sol argentin, avant sa participation à la Coupe du monde puis sa retraite internationale, selon de nombreux articles de presse, ainsi que des allusions de Leo lui-même lors de plusieurs interviews précédentes.

Lors de la conférence de presse d'après-match, sans crier gare, un supporter est monté sur l'estrade et s'est approché du micro, surprenant l'entraîneur et les journalistes.

Scaloni s'est interrompu tandis que l'intrus tentait de parler au micro, avant que les agents de sécurité n'interviennent rapidement pour l'expulser de la salle.

Le supporter a adressé un message à Scaloni, dans lequel il a déclaré : « Je veux que vous soyez prêts, car la France est une équipe vraiment forte, meilleure que le Brésil et l'Espagne, avec tout le respect que je vous dois. »

Il a ajouté : « Kylian Mbappé est le meilleur footballeur du monde, avec Messi et Debo Martinez. »

À la suite de cet incident, Scaloni a commenté ce qui s’était passé, admettant qu’il avait d’abord pensé que cela avait pu être prémédité. Il a déclaré : « J’ai pensé que c’était un coup monté. »

L'Argentine participera à la Coupe du monde qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dans le groupe J aux côtés de l'Algérie, de la Jordanie et de l'Autriche.