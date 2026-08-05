Le club turc de Trabzonspor a officiellement dévoilé le numéro de maillot que portera la star égyptienne Mohamed Salah au cours de sa prochaine aventure avec l'équipe, mettant ainsi un terme aux spéculations sur son nouveau numéro.

Trabzonspor a annoncé, via son compte officiel sur la plateforme « X », que Salah portera le maillot numéro 10, le même numéro que celui qu'il arbore avec l'équipe d'Égypte, une décision qui confirme le statut particulier dont bénéficiera « le Pharaon égyptien » au sein de l'équipe.

Le journal turc « Sabah » avait révélé précédemment que le joueur albanais Ernest Muçi, star du milieu de terrain de Trabzonspor, avait volontairement cédé le numéro 10 au profit de la nouvelle recrue Mohamed Salah, en signe de bienvenue à l'égard de la star égyptienne âgée de 34 ans.

Le journal a précisé que le club avait dans un premier temps imprimé un maillot floqué du numéro 11 pour Salah, mais que le joueur avait demandé au dernier moment à obtenir le numéro 10, préférant conserver le numéro qui l'a rendu célèbre avec l'équipe des « Pharaons ».

Il convient de rappeler que Mohamed Salah était apparu, lors de la vidéo promotionnelle annonçant officiellement son transfert à Trabzonspor, avec un maillot portant le numéro 61, le numéro symbolique de la ville turque, mais cette apparition n'était qu'à des fins publicitaires, car il a été confirmé par la suite qu'il ne porterait pas ce numéro lors des matchs officiels.

L'arrivée de Salah à Trabzonspor devrait constituer un renfort de taille pour le championnat de Turquie, compte tenu de sa vaste expérience et d'un parcours riche en titres sur les scènes européenne et internationale.