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Mohamed SalahGetty

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En vidéo : un sacrifice dès la première minute révèle le statut de Salah avec Trabzonspor

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Le maillot de l'Égypte

Le club turc de Trabzonspor a officiellement dévoilé le numéro que portera la star égyptienne Mohamed Salah durant son prochain parcours avec l'équipe, mettant ainsi fin aux spéculations qui entouraient son nouveau numéro.

Trabzonspor a annoncé, via son compte officiel sur la plateforme « X », que Salah portera le numéro 10, le même numéro qu'il arbore avec la sélection égyptienne, une démarche qui confirme la place particulière dont bénéficiera « le Pharaon égyptien » au sein de l'équipe.

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Le journal turc « Sabah » avait révélé plus tôt que le joueur albanais Ernest Muçi, star du milieu de terrain de Trabzonspor, avait volontairement cédé le numéro 10 au nouvel arrivant Mohamed Salah, en signe de bienvenue à la star égyptienne âgée de 34 ans.

Le journal a précisé que le club avait dans un premier temps imprimé un maillot floqué du numéro 11 pour Salah, mais que le joueur a demandé au dernier moment à obtenir le numéro 10, préférant continuer avec le numéro qui l'a rendu célèbre avec la sélection des Pharaons.

À noter que Mohamed Salah était apparu dans la vidéo promotionnelle annonçant officiellement son transfert vers Trabzonspor avec un maillot portant le numéro 61, le numéro symbolique de la ville turque, mais cette apparition avait uniquement une finalité publicitaire, puisqu'il a été confirmé par la suite qu'il ne portera pas ce numéro lors des matchs officiels.

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L'arrivée de Salah à Trabzonspor devrait constituer un apport majeur pour le championnat turc, compte tenu de sa vaste expérience et de son parcours riche en réalisations, tant sur le plan européen qu'international.

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