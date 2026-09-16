Le Zamalek a arraché une victoire à l'arraché dans les griffes de son hôte Ghazl El-Mahalla, ce mercredi soir au stade de Mahalla, dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Égypte de première division.

Les Chevaliers Blancs ont scellé la rencontre grâce à un but sans réplique inscrit à la 86e minute par Ahmed Sherif sur penalty.

La rencontre fut d'un niveau moyen et le jeu s'est concentré au milieu de terrain pendant de longues périodes, mais le véritable danger est venu des locaux, qui ont exercé une domination relative sur le déroulement du match.

La première occasion dangereuse est venue d'une frappe puissante de la gauche de la surface de réparation par Saïdou Kaïbou, mais elle a heurté Mohamed Ismaïl, défenseur du Zamalek, et a changé de trajectoire.

Le Zamalek a répliqué par des tentatives sur des centres, dont la plus notable a été une passe précise d'Abdallah El-Saïd parvenue à la tête de Shikabala Banza, qui l'a expédiée loin des cages sur une occasion non exploitée.

Ghazl El-Mahalla est revenu menacer avec force, lorsque Mohamed Achraf a décoché une frappe en boulet de canon de l'extérieur de la surface de réparation qui est passée tout près du poteau, avant qu'Abdou Yahya ne gâche la plus dangereuse occasion du match après une frappe du pied droit à l'intérieur de la surface, repoussée avec brio par le gardien chevronné El-Mahdi Soliman qui l'a détournée en corner.

La scène s'est répétée sur un autre centre parvenu à Abdou Yahya au milieu d'une confusion défensive manifeste du Zamalek ; l'attaquant a alors frappé fort une balle repoussée à nouveau par Soliman, préservant l'inviolabilité de ses filets, tandis que le défenseur du Zamalek échappait à une expulsion certaine après une intervention violente sur l'attaquant de Mahalla, qui se trouvait en position de hors-jeu, ce qui l'a sauvé de la sanction.

Alors que le match se dirigeait vers un match nul et vierge, le Zamalek a obtenu un penalty à la 86e minute, transformé avec succès par Ahmed Sherif qui l'a logé dans les filets, offrant aux Chevaliers Blancs trois points précieux en plein cœur de Mahalla.

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Que signifie ce résultat ?

Avec cette victoire à l'arraché, le Zamalek a porté son total à 13 points pour bondir en tête du classement à la différence de buts devant Al Ahly, après quatre victoires et un seul match nul en cinq rencontres.

En revanche, le total de Ghazl El-Mahalla est resté figé à un point, le maintenant à la vingtième et dernière place, en queue de classement, avec un seul match nul et quatre défaites, malgré la combativité et la domination affichées face à l'un des grands du championnat.