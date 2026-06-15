Imam Ashour, la star de l'équipe d'Égypte, a permis aux Pharaons de prendre l'avantage face à la Belgique ce lundi soir au stade « Lumin », dans le cadre du groupe 7 de la Coupe du monde 2026, qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’unique but de la rencontre intervient à la 20^e minute : bien servi par Mohamed Salah, Imam Ashour contrôle parfaitement le ballon à l’entrée de la surface et enroule une frappe puissante qui bat Thibaut Courtois.

Selon lesite français « Stats Foot », il s’agit seulement de la deuxième fois que l’Égypte ouvre le score en Coupe du monde, après sa rencontre avec l’Arabie saoudite le 25 juin 2018.

Quatrième participation des Pharaons à la Coupe du monde, la première depuis l’édition russe de 2018, et l’ambition est à la hauteur de l’événement.

Cette quatrième participation est l’occasion pour les Pharaons de confirmer leur statut parmi l’élite africaine et arabe, et les supporters espèrent un nouvel exploit historique sous la conduite de leur star Mohamed Salah, atout majeur des Pharaons dans cette édition mondiale.