En vidéo : un message émouvant de Mohamed Salah à ses coéquipiers de l’équipe d’Égypte après l’élimination de la Coupe du monde

Mohamed Salah, le capitaine de l’équipe d’Égypte, a adressé un message émouvant à ses coéquipiers après l’élimination de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Pharaons ont été éliminés dès les huitièmes de finale, battus 3-2 par l’Argentine ce mardi à Atlanta alors qu’ils menaient 2-0.

Après la rencontre, le gardien égyptien Mohamed Alaa a rapporté le message que Salah a adressé au groupe.

Dans des déclarations accordées à la chaîne égyptienne « On Sport », Alaa a déclaré : « Mohamed Salah est entré dans le vestiaire, a rassemblé tous les joueurs et leur a dit que ce qui s’était passé était un coup du sort, et qu’il fallait en tirer les leçons pour l’avenir. »

Rappelons que les Pharaons avaient atteint ce stade de la compétition pour la première fois de leur histoire, après avoir systématiquement été éliminés au premier tour lors de leurs trois participations précédentes.