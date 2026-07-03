Riyad Mahrez, la star de l’Al-Ahli saoudien, a prononcé un discours émouvant devant ses coéquipiers de l’équipe nationale algérienne après avoir annoncé sa retraite internationale.

Le joueur a officialisé ce vendredi matin sa retraite internationale, quelques heures après l’élimination des Verts de la Coupe du monde 2026, suite à la défaite 0-2 concédée face à la Suisse en seizièmes de finale.

La chaîne qatarie Al Kass a diffusé un extrait vidéo dans lequel l’attaquant s’adresse, ému, à ses coéquipiers algériens dans le vestiaire après la rencontre.

Dans son message, la star algérienne a déclaré : « Bon, les gars, c’était mon dernier match, et franchement, je suis déçu, car cette aventure s’est terminée par une défaite et une élimination. Je pense que nous aurions pu faire mieux. »

Il a ajouté : « Mais regardons les choses en face : c’est le plus haut niveau, et à ce niveau-là, quand on commet des erreurs, on en paie immédiatement le prix. »

Il a poursuivi : « Quoi qu’il en soit, merci pour tout, les gars. Ce fut une formidable aventure, et il ne faut pas sous-estimer ce que nous avons accompli. Je suis fier d’avoir passé 12 ans ici au sein de la sélection, au cours desquels j’ai côtoyé différentes générations, jusqu’à vous aujourd’hui. »

Il a conclu : « Vous avez les qualités, alors continuez à travailler et ne lâchez rien. Et surtout, comme je ne cesse de vous le répéter, quand on revêt ce maillot, c’est pour jouer pour la patrie et pour le drapeau. Gardez-le toujours en tête. »

Il a conclu : « À chaque minute, à chaque match que vous disputerez avec l’équipe nationale, souvenez-vous que vous jouez pour la patrie. »

Il conclut : « De mon côté, j’ai donné tout ce que je pouvais. Il y a eu du bon et du moins bon, mais l’essentiel, comme le dit l’entraîneur, c’est que je pars la tête haute. Je suis fier de tout ce que nous avons accompli, et fier de vous. »

Il a conclu : « Je voulais juste vous dire que c’est mon dernier match. Je vous souhaite tout le succès possible, avec la sélection bien sûr, mais aussi dans votre vie et votre carrière. Merci, les gars. »

Rappelons que Mahrez a porté les couleurs de l’Algérie pendant douze ans, depuis sa première sélection en 2014, et qu’il a contribué à plusieurs succès retentissants, dont le plus emblématique reste la conquête de la Coupe d’Afrique des nations 2019 en Égypte.