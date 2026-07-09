En vidéo : un mannequin à l’effigie de Mbappé a été brûlé à la veille du match contre le Maroc

À quelques heures du coup d’envoi face au Maroc en quart de finale de la Coupe du monde 2026, l’attaquant français Kylian Mbappé, qui porte les couleurs du Real Madrid, est sous le feu des critiques.

Les Marocains défient les Bleus ce jeudi au stade Gillette de Boston (États-Unis) pour lancer les quarts de finale du Mondial.

La star des Bleus traverse un moment délicat, surtout depuis son but victorieux contre le Paraguay (1-0) en huitièmes de finale.

Après la rencontre, il a refusé de serrer la main d’Orlando Gil, le gardien paraguayen, avant de critiquer ouvertement la sélection latino-américaine pour son jeu trop viril.

Depuis, l’attaquant a essuyé de vives critiques de la part de responsables paraguayens, à l’image de la sénatrice Celeste Amarilla et du sénateur Juan Carlos « Nano » Glaverna.

Le geste le plus marquant est toutefois venu des supporters, qui ont brûlé une poupée à l'effigie du joueur dans une ambiance festive, selon les images diffusées par la radio française Radio Monte-Carlo.

Ces dernières heures, la Fédération française de football, le président de la FIFA Gianni Infantino et même les Nations unies sont montés au créneau pour défendre le joueur.

Rappelons que Mbappé est actuellement le deuxième meilleur buteur de la Coupe du monde 2026 avec 7 réalisations, à une seule longueur de la star argentine Lionel Messi.