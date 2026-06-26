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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vidéo, un journaliste saoudien estime que « ne pas se qualifier pour les 32es de finale serait une catastrophe »

Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
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Cap-Vert
Arabie saoudite
É.-U.

Les Verts doivent l’emporter pour valider leur billet pour les phases finales.

Un journaliste saoudien estime qu’une non-qualification de l’équipe nationale pour les 32es de finale de la Coupe du monde serait une véritable catastrophe, d’autant plus que le tournoi accueillera désormais 48 sélections.

La sélection saoudienne affronte le Cap-Vert dans quelques instants au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

À quelques heures du coup d’envoi, Khaled Al-Shneif, présentateur de l’émission « Dorina Ghir » sur la chaîne « Al-Saoudia », a déclaré : « D’ici le début du match et tout au long de celui-ci, nous soutiendrons l’équipe nationale saoudienne pour qu’elle entre dans l’histoire. »

Il a ajouté : « Ne pas se qualifier pour les 32es de finale alors que 48 équipes participent serait une catastrophe. Nous espérons ne pas rejoindre les sélections arabes déjà éliminées comme la Tunisie, l’Irak et le Qatar, mais figurer parmi les qualifiés, et nous en avons les moyens. »

Le match contre le Cap-Vert est décisif : une victoire est impérative pour espérer atteindre les 16es de finale, tandis qu’un nul ou une défaite entraînerait l’élimination en dernière place du groupe.

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Arabie saoudite
KSA

L’Arabie saoudite pointe à la 4e et dernière place du groupe H avec un seul point, à une unité de l’Uruguay et du Cap-Vert, tandis que l’Espagne mène avec 4 points.

Rappelons que les Saoudiens n’ont franchi le premier tour qu’une fois, lors de leur première participation en 1994, avant d’être éliminés dès la phase de groupes lors de leurs cinq autres apparitions.

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