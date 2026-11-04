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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

En vidéo : un journaliste saoudien affirme que les supporters de Ronaldo sont plus nombreux que ceux d'Al-Nassr et d'Al-Hilal !

C. Ronaldo
Al Nasr FC
Al Hilal
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

Une déclaration controversée

Un journaliste saoudien a provoqué la polémique après avoir affirmé que le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, possède plus de supporters que son club actuel, mais aussi que le voisin et rival historique, Al-Hilal.

Le journaliste saoudien Ahmed Al-Fuhaid a déclaré, dans des propos tenus pour l'émission « Rotana Sport avec Walid » : « Cela va peut-être en fâcher beaucoup, mais le public de Cristiano Ronaldo est plus important que celui d'Al-Nassr. »

Il a précisé : « Cristiano Ronaldo est soutenu par des centaines de millions de personnes à travers le monde, il possède une immense popularité dans le monde entier, et les chiffres, l'histoire et les faits le prouvent, même si certains le nient. »

Les propos d'Al-Fuhaid ont provoqué la colère d'un autre journaliste saoudien, Mohammed Al-Anzi, qui a répliqué : « C'est faux, la popularité d'Al-Nassr est supérieure à celle de Ronaldo », avant de lui poser une question : « Les supporters de Cristiano Ronaldo sont-ils plus nombreux que ceux d'Al-Hilal ? »

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Al-Fuhaid a répondu : « C'est exact, je n'ai pas ce genre de complexes, et je viens de le dire, je ne vais pas inventer une information ou une vérité qui me serait propre, les chiffres sont sous les yeux de tout le monde, mais c'est une question de logique. »

Rappelons que Ronaldo joue au club d'Al-Nassr depuis janvier 2023, lorsqu'il a rejoint ses rangs librement, après la résiliation de son contrat avec son ancien club, Manchester United.

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