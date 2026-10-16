Un journaliste saoudien a affirmé que l'aventure de Salem Al-Dawsari, capitaine d'Al Hilal, prendra fin avec le club à l'issue de la saison en cours, en raison de la signature d'un nouveau joueur lors du prochain mercato estival.

Le journaliste saoudien Abdelaziz Al-Muraisel a déclaré, dans des propos accordés à "Nabd Tuwaiq" : "Humam Al-Hammami va rejoindre Al Hilal et clore le dossier Salem Al-Dawsari".

Des informations de presse avaient confirmé que les négociations entre Humam Al-Hammami et Al-Shabab pour la prolongation de son contrat étaient à l'arrêt, faute d'accord trouvé, alors que plusieurs clubs se montrent intéressés par ses services.

Al-Muraisel a ajouté : "Le soutien que les supporters d'Al Hilal apportent à Salem Al-Dawsari se reportera sur Humam Al-Hammami, et il le mérite à l'heure actuelle, au vu de ce qu'il a réalisé avec la sélection saoudienne".

Prochains matchs HIL Saudi Pro League 14:00 ALH

Al-Hammami avait été élu meilleur joueur de la Coupe du Golfe arabique "Gulf Cup 27", après avoir conduit la sélection saoudienne au titre, à la suite de la victoire 2-0 contre les Émirats arabes unis en finale, rencontre durant laquelle il a inscrit un but.

Pour rappel, Salem Al-Dawsari n'a pas joué avec Al Hilal depuis le début de la saison en cours, en raison de l'opération chirurgicale qu'il a subie lors de sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Al Hilal a par ailleurs recruté deux joueurs étrangers au poste d'ailier gauche, celui occupé par Al-Dawsari : le Néerlandais Crysencio Summerville et le Brésilien Gabriel Martinelli, ce qui rend plus difficile le retour du "Tornado" à la compétition.