En vidéo, un journaliste saoudien affirme : « Donis a écarté Al-Owais pour affronter le Cap-Vert ! »

Selon un journaliste saoudien, le sélectionneur grec Georgios Donis envisagerait d’écarter le gardien Mohammed Al-Owais pour le match contre le Cap-Vert.

Les Saoudiens défieront le Cap-Vert samedi à l’aube au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Nawaf Al-Aqil, journaliste saoudien pour les chaînes « Thamania », a déclaré dans une vidéo publiée sur son compte officiel sur le site « X » : « Je m’attends à un changement au poste de gardien de but, avec la titularisation de Nawaf Al-Aqidi à la place de Mohammed Al-Owais. »

Il précise toutefois qu’il s’agit d’une hypothèse : « Face au Cap-Vert, nous aurons besoin d’un gardien capable de jouer au sol pour ajouter un joueur supplémentaire dans la phase de possession et la construction du jeu offensif. »

Al-Owais a pourtant livré des performances remarquables lors des deux premières rencontres, notamment lors du match nul 1-1 face à l’Uruguay, où il a repoussé neuf tirs, dont quatre depuis l’intérieur de la surface de réparation.

Une victoire est impérative pour les « Verts » afin de rallier les seizièmes de finale, tandis qu’un nul ou une défaite les éliminerait d’emblée.

L’Arabie saoudite pointe à la quatrième et dernière place du groupe H avec un seul point, à une unité de l’Uruguay et du Cap-Vert, tandis que l’Espagne mène la danse avec quatre points.