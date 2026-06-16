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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

En vidéo : un joueur sénégalais fait son entrée dans un classement historique dominé par Pelé

France vs Sénégal
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I. Mbaye
France
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É.-U.

Mbaye sauve l'honneur des Lions de la Teranga face à la France

Ibrahima M’Baye est entré dans l’histoire de la Coupe du monde en inscrivant un but contre la France lors de la Coupe du monde 2026.

Son tir, le seul de son équipe, a permis au Sénégal de sauver l’honneur lors de la défaite 1-3 concédée mardi soir au stade MetLife, pour la première journée du groupe 9.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a frappé avec précision à la 95^e minute, offrant à son pays un but précieux malgré la défaite.

D’après le site « Stats Foot », l’attaquant du Paris Saint-Germain devient le quatrième plus jeune buteur de l’histoire de la Coupe du monde à 18 ans et 142 jours.

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Seuls trois joueurs le devancent : le Brésilien Pelé (17 ans et 239 jours), le Mexicain Manuel Rosas (18 ans et 93 jours) et l’Espagnol Javi (18 ans et 110 jours).

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