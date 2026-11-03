Le joueur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite a été victime d'une commotion cérébrale lors de la rencontre face à Al-Sadd du Qatar en Ligue des champions d'Asie Elite.

Al-Ahli et Al-Sadd ont fait match nul et vierge lors de la rencontre qui les a opposés, hier lundi, au stade Jassim bin Hamad dans la capitale qatarie Doha, pour la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

La rencontre a été marquée par la sortie du Français Valentin Atangana, milieu de terrain d'Al-Ahli, en première période, en raison d'une blessure, après un contact involontaire avec son coéquipier Mohamed Soliman Bakr.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que les radios passées par le milieu de terrain français ont révélé une légère commotion au niveau de la tête.

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Atangana avait été transporté dans un hôpital privé de la capitale qatarie Doha, dès sa blessure, afin de s'assurer de son état, avant de rentrer à Djeddah avec les membres de la délégation.

Le joueur âgé de 21 ans doit passer d'autres examens médicaux avec Al-Ahli aujourd'hui mardi, afin de vérifier l'absence de toute séquelle au niveau de la blessure.

De son côté, le compte officiel d'Al-Ahli sur Instagram a publié une vidéo du joueur, dans laquelle il a rassuré les supporters sur sa blessure, affirmant qu'elle était légère, qu'il allait bien et qu'il serait prêt pour les matchs après la trêve internationale.

Al-Ahli ne disputera aucun nouveau match jusqu'à la prochaine trêve internationale, après le report des matchs de la treizième journée de Roshn League, en raison de la reprogrammation des matchs de la Coupe d'Asie des nations 2027.