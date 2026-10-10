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En vidéo : un geste de fidélité et trois trophées attirent tous les regards au Camp Nou

FC Barcelone vs Getafe
FC Barcelone
Getafe
LaLiga
H. Flick
Raphinha
J. Cancelo
P. Rodriguez
Espagne

Pedro Rodríguez a été l'une des grandes vedettes des instants qui ont précédé la rencontre entre le Barça et Getafe, samedi soir, lors de la huitième journée de la Liga, sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Selon le journal Sport, Pedro, qui a récemment annoncé sa retraite, a donné le coup d'envoi honorifique avant le début du match, et a également reçu les hommages des supporters du Camp Nou qui l'ont célébré sur la pelouse.

La cérémonie d'adieu de Pedro, hier vendredi, a été marquée par la présence de plusieurs de ses anciens coéquipiers, tels que Carles Puyol, Xavi Hernández et Sergio Busquets, aux côtés de Joan Laporta, le président du Barça, et du directeur sportif Deco.

Pedro a exprimé sa grande reconnaissance pour cet hommage, affirmant que faire ses adieux au club qui a représenté sa maison pendant de longues années constitue la meilleure conclusion possible pour sa carrière footballistique.

Le coup d'envoi honorifique est venu prolonger l'hommage rendu à l'un des noms marquants de l'histoire récente du Barça, lors d'une journée qui a également vu le club mis à l'honneur grâce aux récompenses individuelles du mois de septembre.

L'apparition de Pedro a été l'un des moments forts de la période précédant le match, qui a conjugué l'hommage à l'ancien joueur et la remise des récompenses du championnat espagnol.

Quelques minutes avant le coup d'envoi, plusieurs représentants du Barça ont reçu les récompenses du mois de septembre : Hansi Flick a obtenu le prix du meilleur entraîneur, Raphinha celui du meilleur joueur, tandis que João Cancelo a décroché le prix du plus beau but du mois.

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