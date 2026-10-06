En vidéo : un expert en arbitrage tranche la polémique autour du penalty refusé aux Émirats arabes unis face à l'Arabie saoudite

Un expert en arbitrage a tranché la polémique autour du penalty annulé en faveur de la sélection des Émirats arabes unis, lors de la confrontation face à son homologue saoudienne en finale de la Coupe du Golfe arabique « Golfe 27 ».

La sélection saoudienne a affronté son homologue émiratie, ce mardi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la finale de la vingt-septième édition du tournoi du Golfe.

À la 38e minute de jeu, l'arbitre de la rencontre a accordé un penalty en faveur de la sélection des Émirats arabes unis, pour une faute commise sur son joueur Bruno Oliveira dans la surface de réparation par Hassan Tambakti, avant de revenir sur sa décision après recours à l'assistance vidéo.

L'expert en arbitrage égyptien Mohamed Kamal Richa a approuvé la décision de l'assistance vidéo d'annuler le penalty, au motif que le joueur des Émirats arabes unis n'avait pas subi de faute dans la surface de réparation de l'Arabie saoudite.

Richa a déclaré, dans des propos accordés au journal saoudien « Al-Riyadiah » : « À la 38e minute, Oliveira, l'attaquant des Émirats arabes unis, a profité de la position du pied de Tambakti devant lui, et il est tombé sans qu'il y ait de contact justifiant l'octroi d'un penalty. »

Et de conclure : « L'intervention de la salle VAR a été judicieuse en appelant l'arbitre à revoir l'action sur l'écran, l'amenant à revenir sur sa décision et à annuler le penalty. »