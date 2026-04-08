Un expert en arbitrage vidéo a tranché : le penalty litigieux réclamé par Al-Ahli Jeddah face à Al-Fayha n’aurait pas dû être accordé. La rencontre, disputée ce mercredi sur la pelouse de la ville de Al-Majma’ah, s’est soldée par un partage 1-1, un résultat qui cristallise les débats sur la décision de l’arbitre.

Les Rouge et Blanc ont partagé les points (1-1) avec Al-Fayha, ce mercredi au stade de Majmaah, lors de la 29^e journée de Saudi League.

À la huitième minute du temps additionnel, le ballon a touché la main du défenseur de Al-Fayha, Villanueva, dans la surface de réparation alors que son coéquipier Chris Smalling tentait de dégager le ballon.

Les joueurs de l’Ahlî ont immédiatement réclamé un penalty, mais l’arbitre a d’abord refusé. Sous la pression des protestations, il a fini par consulter la vidéo, avant de confirmer sa décision initiale : pas de penalty. Un choix qui a provoqué la colère des Rouge et Blanc et de leurs supporters.

L’expert égyptien en arbitrage Mohamed Kamal Risha a confirmé la justesse de la décision de l’arbitre, affirmant que le contact de la main n’était pas intentionnel après le rebond du ballon sur un coéquipier.

Dans des déclarations au journal saoudien « Al-Riyadiah », Risha a affirmé : « Lors du temps additionnel de la rencontre Al-Fayha-Al-Ahly, l’arbitre a pris la bonne décision en refusant d’accorder un penalty à Al-Ahly. Il s’agissait d’un contact de la main non intentionnel après un rebond du ballon sur un coéquipier. »

Au classement, l’Ahlî pointe provisoirement à la deuxième place avec 66 points, à quatre longueurs d’Al-Nassr, qui compte toutefois une rencontre de moins.