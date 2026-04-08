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Al Ahli SFC v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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En vidéo, un expert en arbitrage met fin à la polémique autour du penalty décisif d’Al-Ahly face à Al-Fayha. Alors que les réseaux sociaux s’emballaient encore hier soir, l’analyse frame par frame du spécialiste confirme, images à l’appui, la validité de la décision de l’arbitre central. Pour lui, aucun doute : le tir au but était bien conforme au règlement, le contact dans la surface suffisait à justifier la sanction, et le gardien n’a pas commis de faute préalable. Ce éclairage technique, clair et documenté, devrait donc calmer les esprits chez les supporters des deux camps, tout en rappelant que, même à haut niveau, l’interprétation des lois du jeu reste humaine et, par conséquent, perfectible. Reste désormais aux joueurs d’Al-Ahly de se concentrer sur leur prochain rendez-vous, tandis qu’Al-Fayha préparera sa réaction avec, peut-être, un regard neuf sur les décisions arbitrales

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le match a donné lieu à de nombreuses situations controversées. L’arbitre a été confronté à plusieurs décisions délicates, notamment sur des actions litigieuses dans la surface de réparation et sur des interventions en position de hors-jeu. Les ralentis diffusés à la télévision ont attisé le débat parmi les spécialistes, certains estimant que des penalties auraient dû être sifflés, tandis que d’autres défendaient la rigueur de l’officiel. Dans les tribunes, le public a manifesté son désaccord par des sifflets nourris, accentuant la pression sur les acteurs du jeu. Au coup de sifflet final, les entraîneurs ont préféré rester prudents dans leurs déclarations, préférant souligner l’intensité de la rencontre plutôt que de pointer du doigt les erreurs potentielles. Les réseaux sociaux, eux, ont embrasé la polémique, des milliers de supporters échangeant analyses et théories pour savoir si le résultat reflétait réellement le mérite sportif. Cette série de controverses rappelle que, malgré le

Un expert en arbitrage vidéo a tranché : le penalty litigieux réclamé par Al-Ahli Jeddah face à Al-Fayha n’aurait pas dû être accordé. La rencontre, disputée ce mercredi sur la pelouse de la ville de Al-Majma’ah, s’est soldée par un partage 1-1, un résultat qui cristallise les débats sur la décision de l’arbitre.

Les Rouge et Blanc ont partagé les points (1-1) avec Al-Fayha, ce mercredi au stade de Majmaah, lors de la 29^e journée de Saudi League.

À la huitième minute du temps additionnel, le ballon a touché la main du défenseur de Al-Fayha, Villanueva, dans la surface de réparation alors que son coéquipier Chris Smalling tentait de dégager le ballon.

Les joueurs de l’Ahlî ont immédiatement réclamé un penalty, mais l’arbitre a d’abord refusé. Sous la pression des protestations, il a fini par consulter la vidéo, avant de confirmer sa décision initiale : pas de penalty. Un choix qui a provoqué la colère des Rouge et Blanc et de leurs supporters.

L’expert égyptien en arbitrage Mohamed Kamal Risha a confirmé la justesse de la décision de l’arbitre, affirmant que le contact de la main n’était pas intentionnel après le rebond du ballon sur un coéquipier.

Dans des déclarations au journal saoudien « Al-Riyadiah », Risha a affirmé : « Lors du temps additionnel de la rencontre Al-Fayha-Al-Ahly, l’arbitre a pris la bonne décision en refusant d’accorder un penalty à Al-Ahly. Il s’agissait d’un contact de la main non intentionnel après un rebond du ballon sur un coéquipier. »

Au classement, l’Ahlî pointe provisoirement à la deuxième place avec 66 points, à quatre longueurs d’Al-Nassr, qui compte toutefois une rencontre de moins.

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