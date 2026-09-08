Un expert en arbitrage a révélé que le club d'Al-Ahli a été lésé lors du match face à Al-Qadisiyah en Roshn Saudi League, en raison d'une décision arbitrale erronée.

Al-Ahli s'est rendu ce mardi sur la pelouse d'Al-Qadisiyah, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, pour la sixième journée de Roshn Saudi League.

À la 17e minute de la rencontre, les joueurs d'Al-Ahli ont réclamé un penalty, estimant que l'ailier brésilien Wenderson Galeno avait été fauché par Jihad Zikri, défenseur d'Al-Qadisiyah, à l'intérieur de la surface de réparation, ce que l'arbitre a refusé.

Cependant, Saad Al-Kathiri, analyste arbitral du journal saoudien « Al-Jazirah », a affirmé qu'Al-Ahli avait été lésé sur cette action et qu'il méritait d'obtenir un penalty.

Al-Kathiri a déclaré à ce sujet : « Un penalty en faveur de l'attaquant d'Al-Ahli à la 18e minute n'a pas été accordé par l'arbitre, et l'arbitre vidéo aurait dû intervenir. »

À propos de la raison de ce penalty, il a expliqué : « Le défenseur d'Al-Qadisiyah a fauché l'attaquant à l'intérieur de la surface de réparation et n'a pas réussi à jouer le ballon. »

Il convient de rappeler qu'Al-Ahli était mené d'un but à zéro au moment de cette action, avant que la première période ne s'achève sur un score de trois buts à zéro en sa défaveur.

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