Un expert en arbitrage a affirmé que la sélection d'Oman a été victime d'une injustice lors de son match contre l'Arabie saoudite dans le cadre de la Coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 ».

La sélection saoudienne a affronté son homologue omanaise, ce samedi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la deuxième journée de la phase de groupes du tournoi du Golfe.

À la 36e minute de jeu, Nasser Al-Rawahi a inscrit un but pour la sélection d'Oman, après s'être présenté seul face au gardien Mohammed Al-Owais, avant que l'arbitre de la rencontre ne l'annule pour hors-jeu.

Cependant, l'ancien arbitre égyptien Mohamed Kamal Richa a assuré que la décision de l'arbitre de la rencontre était erronée, Al-Rawahi n'étant pas en position de hors-jeu avant d'inscrire le but.

Richa a déclaré, dans des propos accordés au journal saoudien « Al-Riyadiah » : « Si le hors-jeu est la raison de l'annulation du but d'Oman à la 36e minute, alors la décision ne paraît pas correcte. »

Et d'ajouter : « L'image disponible ne montre aucun soupçon de hors-jeu, et il pourrait y avoir une autre raison à l'annulation qui n'est pas encore visible. »

Il convient de rappeler que le but annulé a été inscrit alors que la sélection saoudienne menait sur un score de trois buts à zéro, ce qui a privé la sélection d'Oman de réduire l'écart.