Un entraîneur tunisien a critiqué l’Allemand Matthias Jaissle, coach de l’Al-Ahli de Djeddah, estimant qu’il se pose en victime et se plaint sans cesse de l’arbitrage après les événements du dernier match contre Al-Fayha.

Les deux équipes se sont séparées sur un score de 1-1 mercredi dernier au stade de Majmaah, lors de la 29ᵉ journée du championnat Roshen.

De nombreuses décisions arbitrales controversées ont émaillé la rencontre, provoquant la colère de Yassine, qui s’est adressé à l’arbitre à la fin du match avant de l’attaquer lors de la conférence de presse d’après-match.

L’ancien entraîneur des clubs Al-Adalah, Abha et Al-Ala, Youssef Al-Manaï, a vivement critiqué l’attitude de Yassine, estimant qu’il inculquait un sentiment de victimisation à ses joueurs et que cette posture, non seulement inutile, risquait de nuire à l’équipe sur le long terme.

Lire aussi : Ivan Toni n’est pas un menteur… Une nouvelle vidéo dénonce l’arbitre du match Al-Ahli-Al-Fayha

Lire aussi : En vidéo... Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ittihad s’opposent à la suspension de Tony et Galeno

Lire aussi : En vidéo... Un expert en arbitrage prévoit une sanction historique pour l'arbitre du match Al-Ahli-Al-Fayha

Lire aussi : En vidéo... Un expert en arbitrage blanchit Ivan Tony de toute accusation de mensonge dans l'affaire du quatrième arbitre

Al-Manaï a confié à l’émission « Dorina Ghir » : « Si Al-Ahli continue d’envenimer la situation, la concentration des joueurs et de l’entraîneur risque d’en pâtir lors des prochaines rencontres, en raison d’un sentiment d’injustice exacerbé vis-à-vis des décisions arbitrales. »

Il a ajouté : « Nous avons vu le comportement de Yassir lorsqu’il s’est adressé à l’arbitre de manière tendue après le match, et cela pourrait avoir des répercussions sur les prochains matchs. Il faut donc isoler l’entraîneur et les joueurs de ces événements. »

Il a conclu : « L’Ahly est en droit de défendre ses intérêts, mais il ne doit pas imputer le résultat sur l’arbitrage, car le match s’est terminé par un nul. Les joueurs doivent désormais se concentrer sur les prochaines rencontres et assumer leurs responsabilités, sans se laisser gagner par un sentiment d’injustice. »

Il a poursuivi : « La discussion de Yassir avec l'arbitre après le match est inutile : elle ne changera pas la décision ni ne fera rejouer la rencontre. Elle n'a pour effet que de transmettre un sentiment d'injustice aux joueurs, de détourner l'attention des aspects techniques et de placer l'entraîneur, le groupe, la direction et les supporters dans une posture de victimes. »

Il a conclu : « Il veut donner l’impression que l’équipe s’est fait voler la rencontre et que l’arbitre est seul responsable du résultat, mais tout le monde a vu le match : Al-Ahli a commis de nombreuses erreurs et Al-Fayha n’a pas volé sa victoire. »