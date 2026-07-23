Un entraîneur espagnol a dévoilé les qualités qu'apporterait le Portugais Samu Costa, milieu de terrain du Real Majorque, au club d'Al-Nassr, en cas de finalisation officielle de son transfert.

Des rapports de presse avaient affirmé qu'Al-Nassr était parvenu à un accord avec le Real Majorque pour s'attacher les services de Samu Costa lors de l'actuel mercato estival, contre 9 millions d'euros.

L'entraîneur espagnol David Martinez a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « Al-Arabiya » : « Je connais très bien Samu Costa, il joue au Real Majorque, un club qui lutte toujours pour éviter la relégation en deuxième division. »

Il a ajouté : « Samu Costa apportera à l'équipe de la puissance, ainsi que de l'équilibre sur le plan défensif, car c'est un joueur tranchant tactiquement, qui lit généralement très bien les matchs. »

Il a poursuivi : « Il n'est pas très doué techniquement, mais il prend beaucoup de bonnes décisions pendant les matchs, et il préfère habituellement jouer dans la moitié de terrain de son équipe, plutôt que dans celle de l'adversaire. »

Il a enchaîné : « Il maintient toujours le rythme des matchs, ce qui aidera beaucoup les attaquants, et son rôle sera par conséquent essentiel pour instaurer l'équilibre dans la défense de l'équipe. »

Concernant son poste sur le terrain, Martinez a affirmé : « Avec (Ange) Postecoglou, Al-Nassr pratiquera un football offensif et tentera de dominer les matchs à travers les passes courtes et la progression du ballon vers l'avant pour jouer dans le camp adverse. »

Il a continué : « Samu Costa peut jouer au poste de milieu ou à n'importe quel autre poste, mais cela dépendra de qui jouera avec lui, et il peut aussi évoluer entre les deux défenseurs centraux pour construire les attaques. »

À propos de sa relation avec le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, l'entraîneur espagnol a déclaré : « De mon point de vue, un entraîneur veut toujours des joueurs qui se connaissent, car la période d'adaptation est alors courte, et cette relation sera bénéfique pour le club. »

Il a conclu : « Samu Costa peut créer de l'équilibre, et je suis certain que Cristiano Ronaldo l'accueillera très favorablement, ce qui sera bénéfique pour Al-Nassr. »