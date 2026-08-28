Entré en jeu à la 61e minute, l'international marocain Ismaël Saibari a quitté la pelouse de l'Allianz Arena en ayant délivré deux passes décisives, lors de la large victoire du Bayern Munich face à son hôte Stuttgart sur le score de 5-1, ce vendredi soir, en ouverture de la Bundesliga.

L'entraîneur belge Vincent Kompany a lancé Saibari à la place de Nathaniel Brown, contribuant ainsi à changer le rythme du club bavarois durant la seconde période.

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À la 82e minute, Saibari s'est infiltré dans la surface de réparation et s'est débarrassé du tacle d'un défenseur de Stuttgart grâce à un superbe dribble, mais il a préféré la passe au tir en adressant un centre à Aleksandar Pavlović, qui l'a poussée facilement de près, inscrivant le quatrième but du Bayern.

Saibari est revenu pour offrir le cinquième but à la 90e+2, après avoir reçu le ballon de Tom Bischof à la suite d'une récupération dans la moitié de terrain de Stuttgart, avant de le transmettre à Luis Díaz, qui s'est présenté seul face au but et a marqué dans l'angle gauche, clôturant ainsi le festival offensif des locaux.

La star marocaine était également entrée en jeu comme remplaçant lors de son premier match avec le géant bavarois, lorsque ce dernier s'était imposé face au Borussia Dortmund (2-1) en Supercoupe d'Allemagne, samedi dernier.

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