Al-Qadisiyah a signé une victoire historique aux dépens de son hôte, Al-Wasl des Émirats arabes unis, sur le score de 2-1, ce lundi soir, au stade « Prince Mohammed ben Fahd », dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Cette rencontre revêtait une importance particulière pour Al-Qadisiyah, qui disputait sa toute première apparition en Ligue des champions d'Asie de l'élite. Le club a ainsi entamé son aventure continentale par un précieux succès face à Al-Wasl, devenant l'un des clubs saoudiens à avoir réussi à s'imposer lors de leur première apparition dans la compétition.

La rencontre s'est déroulée devant 7 013 spectateurs dans les tribunes du stade « Prince Mohammed ben Fahd », selon le quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat », dans un duel marqué par la supériorité des locaux et leur mainmise sur les trois points.

Al-Qadisiyah a abordé la rencontre sous la houlette de son entraîneur Brendan Rodgers avec une composition alignant : « Castells, Jihad, Nacho, Gaston, Al-Shamat, Weigl, Turki, Reinders, Musab, Al-Qahtani et Julián Quiñones ».

En face, Al-Wasl a entamé le match sous la direction de son entraîneur Rui Vitória avec une composition comprenant : « Horkaš, Abdul Rahman Amer, Silva, Bouftini, Malheiro, Bopula, Sidibé, Palacios, Jiménez, Serginho et Mehdi Taremi ».

Al-Qadisiyah a attendu la 57e minute pour ouvrir le score, son attaquant mexicain Julián Quiñones inscrivant son nom dans l'histoire continentale du club, après avoir marqué le premier but de l'équipe dans l'histoire de ses participations à la Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Le but est venu après un centre précis de Christopher Bonsu Baah dans la surface de réparation, sur lequel Quiñones s'est élevé pour placer une tête puissante qui a fini au fond des filets du gardien Dinko Horkaš, portant Al-Qadisiyah en tête sur le score d'un but à zéro.

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Al-Qadisiyah n'a pas laissé à son adversaire le temps de souffler, réussissant à creuser l'écart quatre minutes plus tard seulement, précisément à la 61e minute, lorsque l'attaquant italien Mateo Retegui a inscrit le deuxième but.

Retegui a reçu une passe de son coéquipier Mohammed Abou Al-Shamat, avant de loger le ballon dans les filets d'Al-Wasl, offrant à son équipe un avantage confortable et accentuant les difficultés du club émirati durant les dernières minutes de la rencontre.

Al-Wasl a tenté de revenir dans le match durant les dernières minutes et a réussi à inscrire son premier but à la sixième minute du temps additionnel, par l'intermédiaire de son joueur Leandro Spadacio.

Le but est venu après que Spadacio a reçu une passe remarquable de son coéquipier Pedro Malheiro, pour loger le ballon dans les filets d'Al-Qadisiyah et offrir à son équipe un espoir tardif de revenir dans le match.

Malgré ce but tardif, Al-Qadisiyah a conservé son avance et a fait pencher la rencontre en sa faveur, s'offrant une victoire historique lors de sa première apparition dans la compétition continentale.

Chaque équipe dispute huit matchs durant la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie de l'élite, les huit meilleurs clubs de chaque région se qualifiant pour les huitièmes de finale.

Les phases finales de la compétition se dérouleront en Arabie saoudite, où les clubs participants chercheront à poursuivre leur parcours continental et à aller le plus loin possible dans l'édition actuelle de la compétition.

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