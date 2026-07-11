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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

En vidéo : un coup de génie norvégien… et Bellingham inscrit un but historique

Norvège vs Angleterre
Norvège
Angleterre
Coupe du monde
H. Kane
J. Bellingham
Norvège
Angleterre
É.-U.

Le milieu de terrain du Real a refusé de quitter la pelouse à la mi-temps en position de perdant.

Jude Bellingham a remis l'Angleterre dans le match en inscrivant le but de l'égalisation (1-1) à la deuxième minute du temps additionnel de la première mi-temps, lors de la rencontre contre la Norvège ce samedi soir, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.


La Norvège avait ouvert le score grâce à une superbe frappe d’Andreas Schildrup à la 36e minute, avant que la star du Real Madrid ne ramène les « Three Lions » au score.


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Son but a rappelé qu’il est l’homme des grands rendez-vous : 8 de ses 11 réalisations sous le maillot anglais ont été inscrites en compétitions majeures, soit 73 %, le taux le plus élevé parmi les joueurs ayant marqué au moins 5 fois pour l’Angleterre.

Avec ce cinquième but dans la Coupe du monde 2026, il porte à 11 sur 12 le total des réalisations anglaises dans la compétition, Harry Kane, auteur de 6, n’étant pas en reste.

C’est une première dans l’histoire de la Coupe du monde : deux joueurs anglais atteignent simultanément la barre des cinq buts lors d’une même édition.

L’Angleterre a validé son billet pour les quarts de finale après un succès palpitant face au Mexique (3-2), tandis que la Norvège a éliminé le Brésil en s’imposant 2-1.



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