En vidéo : un carton rouge spectaculaire a bouleversé la rencontre… La Suisse a atomisé la Bosnie grâce à un quadruplé sensationnel

Dans un match marqué par une domination offensive impressionnante, la Suisse a battu la Bosnie-Herzégovine 4-1 lors de la 2^e journée du groupe B de la Coupe du monde 2026. La rencontre a basculé après l’expulsion d’un joueur bosnien, transformant totalement le cours des événements.

Les deux formations abordaient pourtant la rencontre en quête de leur première victoire, après avoir respectivement partagé les points lors de la première journée : la Suisse avait été tenue en échec 1-1 par le Qatar, tandis que la Bosnie-Herzégovine avait également obtenu un 1-1 face au Canada à Toronto.

Les Suisses ont dominé la rencontre, affichant une nette supériorité en termes de possession (63 % contre 27 %).

Les deux équipes se sont créées plusieurs occasions : Ndowi a ainsi manqué une opportunité early après un centre remarquable, tentant un contrôle acrobatique du talon que la défense bosniaque a pu repousser.

Les Bosniaques ont néanmoins répliqué par des contres-attaques tranchantes, notamment menée par Edin Džeko, dont la chevauchée a été finalement neutralisée par la défense helvétique et son gardien.

Le portier helvétique a ensuite repoussé une tentative de Mimic avant de sortir une parade décisive sur la plus dangereuse occasion bosnienne de la seconde période.

Johan Manzambi a finalement ouvert le score pour la Suisse d’une frappe puissante du droit depuis l’entrée de la surface, qui a fini dans la lucarne droite.

Peu après, Tarik Moharimović a reçu un carton rouge direct, un tournant qui a permis à la Suisse de renforcer son emprise sur la rencontre grâce à la supériorité numérique.

Robin Vargas double la mise d’une frappe du droit depuis l’entrée de la surface, dans le coin inférieur droit, après une passe décisive de Breel Embolo. À la 90^e minute, Johan Manzambi signe son doublé et offre le troisième but helvétique, servi par Robin Vargas.

À la troisième minute du temps additionnel, Ermin Mehmić a réduit le score d’une frappe du droit au cœur de la surface, suite à un corner, mais la Suisse a finalement remporté la rencontre 3-1.

Grâce à ce succès, la Suisse décroche ses trois premiers points dans le groupe, tandis que la Bosnie-Herzégovine reste bloquée à zéro après deux journées.

Dans les ultimes instants, l’arbitre accorda un penalty à la Suisse, transformé avec sang-froid par le capitaine Granit Xhaka d’une frappe puissante du gauche dans le coin inférieur droit, fixant le score final à 4-1 et scellant l’effondrement bosnien consécutif à l’expulsion.