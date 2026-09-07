À Valdebebas, les conférences de presse de José Mourinho ne passent jamais inaperçues, et chaque apparition du technicien portugais mériterait d'être portée à l'écran, mais ce qui s'est produit aujourd'hui ressemble à un chapitre de film de science-fiction.

À l'issue de sa conférence de presse avant le match contre son ancien club, l'Inter Milan, alors que Mourinho, actuel entraîneur du Real Madrid, se dirigeait déjà vers le couloir intérieur de la cité sportive de Valdebebas, il a été surpris par une scène incroyable : l'un des journalistes s'est avancé vers lui pour lui offrir un cadeau inattendu, un arroseur de ceux utilisés pour humidifier la pelouse avant les matches.

Le journaliste du quotidien « El Mundo », Abraham Romero, a révélé sur ses comptes sur les réseaux sociaux les détails de ce moment cocasse qu'il a lui-même immortalisé, confirmant qu'il était bien l'auteur de cet étrange cadeau.

Ce cadeau n'avait rien de gratuit, il constituait au contraire un souvenir délibéré de l'une des soirées les plus folles de la carrière de Mourinho et de l'histoire de la Ligue des champions, à savoir la fameuse demi-finale de 2010 contre le Barça, dirigé par Pep Guardiola.

L'Inter Milan, sous la houlette de Mourinho, l'avait alors emporté (3-2 sur l'ensemble des deux confrontations) et s'était qualifié pour la finale malgré la défaite au retour au Camp Nou sur le score d'un but à zéro. Le Portugais avait célébré cette qualification historique en courant sous les jets d'eau projetés par le personnel du Camp Nou dans une tentative de l'empêcher de fêter l'événement.

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Le cadeau de l'arroseur a ravivé le souvenir de cette image iconique devenue le symbole de la rivalité entre Mourinho et Guardiola, ainsi qu'un nouveau message du journaliste : certaines soirées ne s'oublient pas, et Mourinho, même aujourd'hui entraîneur du Real Madrid, vit encore au rythme de ces messages qui ne passent pas inaperçus.